BIFF revine în 2025: Un juriu internațional de elită, o competiție nouă și filme în premieră absolută

După ce a fost omagiat cu Premiul de Excelență pentru întreaga activitate la ediția aniversară BIFF 2024, regizorul Stere Gulea revine în prim-plan, în 2025.

Acesta va fi Președintele Juriului internațional al Bucharest International Film Festival. Alături de el, în juriu se alătură regizorul argentinian Pablo César, actrița Olimpia Melinte și jurnalistul BBC Vincent Dowd: trei voci distincte, cu perspective care acoperă trei continente.

Cea de-a XXI-a ediție BIFF are loc între 19 și 28 septembrie 2025 și aduce publicului o selecție de filme internaționale în premieră națională, în cadrul singurei competiții de lungmetraje organizate în București.

Un festival care crește de la an la an

Ediția 2024 a atras peste 40.000 de spectatori, a adus 30 de filme în premieră absolută și a organizat proiecții în diverse locații. În 2025, BIFF propune 5 secțiuni: competiție de lungmetraj, competiție de scurtmetraj, panorama, autori români și istorie & cinema. Iar timp de 10 zile, Bucureștiul va redeveni un punct fierbinte pe harta cinematografiei europene.

Festivalul este organizat de Fundația Charta și Asociația Culturală Grigore Vasiliu Birlic, sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principele Radu al României, cu sprijinul Ministerului Culturii.

„Am pornit pe acest drum cu gândul de a aduce publicului altceva decât blockbusterele de la televizor. Nu-mi imaginam că vom ajunge să sărbătorim 21 de ani. BIFF revine cu filme noi, premiere internaționale, debuturi puternice, invitați speciali și multe surprize. Sper să ne bucurăm împreună de un septembrie plin de cinema.”, spune Dana Dimitriu Chelba, Director BIFF.

Stere Gulea, Președintele Juriului la BIFF 2025

Stere Gulea este regizor și scenarist român de marcă, născut pe 2 august 1943 în comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța. Provenind dintr-o familie de aromâni, Gulea a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București în 1970, la secția Teatrologie-Filmologie. De-a lungul carierei sale, a fost profesor de film la ATF și UNATC, decan al Facultății de Cinema și director general interimar al Televiziunii Române între 1996 și 1998.

Debutul său regizoral a avut loc în 1970 cu documentarul „Apa ca un bivol negru”, realizat în colaborare cu Dan Pița și Mircea Veroiu. Printre cele mai cunoscute filme ale sale se numără „Iarba verde de acasă” (1977), „Castelul din Carpați” (1981), „Ochi de urs” (1983) și „Moromeții” (1987), ecranizare a romanului omonim de Marin Preda. Acesta din urmă a fost urmat de „Moromeții 2” (2018) și „Moromeții 3: Tată și fiu” (2024), completând o trilogie cinematografică remarcabilă.

Stere Gulea a fost distins cu numeroase premii, inclusiv Ordinul Național „Steaua României” în grad de Comandor în 2000, pentru contribuția sa la promovarea culturii române. În 2019, a câștigat Premiul Gopo pentru cel mai bun film cu „Moromeții 2”. De asemenea, a publicat volumul „Scrisoare către nepoatele mele. Însemnările unui regizor”, oferind o perspectivă personală asupra vieții și carierei sale.

Zeci de scurtmetraje realizate de Pablo César

Pablo César este un regizor argentinian născut în Buenos Aires în 1962. A început să facă filme la doar 13 ani, când fratele său mai mare i-a oferit o cameră de filmat și l-a învățat primele tehnici. Între 1975 și 1984, a realizat zeci de scurtmetraje și două filme de lungmetraj, toate filmate pe peliculă Super 8 – un format dedicat cineaștilor amatori. Debutul său profesional a venit în 1988 cu The Holy Family, filmat pe peliculă de 35mm, standardul folosit în producțiile cinematografice de top.

De atunci, Pablo César a devenit un pionier al colaborărilor internaționale dintre America de Sud și țări din Africa și Asia. A realizat filme în parteneriat cu Tunisia (Equinox), India (Unicorn, Thinking of Him), Mali (Aphrodite), Benin (The Shores), Angola și Etiopia (The Gods of Water), Namibia (The Hidden Sky) și Maroc (The Call of the Desert). Prin aceste proiecte, a urmărit să spună povești comune, să pună în valoare culturile precoloniale și să construiască un limbaj cinematografic propriu, diferit de cel al studiourilor comerciale.

Este profesor la Universitatea de Cinema din Buenos Aires din 1992, unde predă despre producția de film și cinemaul de autor. Filmele sale au fost premiate la festivaluri internaționale din Franța, Mexic, India, Canada și Africa. A fost membru al juriilor din numeroase festivaluri internaționale și urmează să lanseze o carte despre experiența sa de co-producător în emisfera sudică.

Olimpia Melinte, actriță premiată internațional

Olimpia Melinte este actriță de film, televiziune și teatru, cu o carieră solidă și nuanțată, construită cu grijă atât în România, cât și pe plan internațional. A devenit cunoscută pentru forța interioară și sensibilitatea cu care abordează roluri dintre cele mai diverse - de la personaje vulnerabile, la femei puternice aflate în fața unor alegeri complicate. A fost nominalizată la Premiile Goya pentru rolul din Canibal, premiată de breasla actorilor din Spania, și a participat cu filmele sale în selecții oficiale la festivaluri de prestigiu precum Locarno, Veneția, San Sebastián sau Berlin.

În România, a câștigat popularitate prin rolul principal feminin din serialul de succes VLAD, difuzat de PRO TV, un proiect vândut și pe piețele internaționale precum Bulgaria, Coreea sau Cehia. Cea mai recentă premieră de film în România este Moromeții. III, regizat de Stere Gulea – o continuare a unei serii emblematice pentru cinematografia românească, în care Olimpia joacă unul dintre rolurile principale.

În paralel cu cariera artistică, Olimpia a finalizat studiile doctorale la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, cu o cercetare concentrată pe reprezentarea feminină în serialele TV, din perspectiva privirii feminine și a discursului feminist.

Vincent Dowd, jurnalist BBC specializat în arte

Vincent Dowd a fost corespondent pe domeniul artelor pentru BBC World Service între 2014 și 2023 și continuă să colaboreze în mod regulat cu postul. Anterior, a fost jurnalist în lobby-ul parlamentar de la Westminster, acoperind scena politică din Regatul Unit.

De-a lungul carierei sale în cadrul BBC, a realizat ediții ale seriei Witness History dedicate unor subiecte din lumea artelor, de la Stanley Kubrick și filmul „Frenzy” al lui Hitchcock, la Derek Jarman și casa de producție Woodfall Films. A produs un documentar pentru BBC Radio Four despre cântărețul american de protest Pete Seeger.

A petrecut un an coordonând un proiect de educație pentru sănătate al Organizației Mondiale a Sănătății în Bihar, India. Ca jurnalist de artă, a călătorit pentru a relata de la festivalurile de film de la Cannes, Veneția și Toronto. Timp de doi ani, a fost și membru al juriului Premiilor Olivier – cele mai prestigioase distincții din teatrul britanic.

Citește și: „Dinți de lapte”, regizat de Mihai Mincan, selectat la Festivalul Internațional de Film de la Veneția

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News