Gafă uriașă în serialul Squid Game / video

După lansarea primului în 2021, Squid Game a devenit rapid unul dintre cele mai vizionate seriale de pe Netflix, sezonul 2 fiind pe locul 1 în 91 de țări de la lansarea sa în decembrie, scrie The independent.

Intriga serialului se învârte în jurul unui concurs secret în care jucătorii își riscă viața în speranța de a câștiga 45,6 miliarde de woni (29 de milioane de euro). Premiul în bani crește pe măsură ce mai mulți jucători sunt eliminați (uciși) pe parcursul jocului.

În timp ce sezonul doi s-a dovedit a fi un succes în rândul telespectatorilor, unii fani au fost distrași de o gafă vizibilă care a avut loc loc în timpul unei scene esențiale în care gardienii roz se confruntă cu Gi-hun (Lee Jung-jae) și aliații săi la finalul sezonului 2.

În momentul cu pricina, camera își schimbă unghiul pentru a-i arăta pe Gi-hun și aliații săi deschizând focul asupra gardienilor. În fundal, un cameraman poate fi văzut clar în partea dreaptă a ecranului.

Dacă doriți să verificați singuri, scena poate fi văzut la minutul 22:39 în episodul 7 din sezonul 2.

Scena a fost împărtășită de @scubaryan_ pe X/Twitter, care a scris: „Cineva din echipa Squid Games este concediat după ce unul dintre cameramani a fost văzut în fundal la mijlocul episodului”.

Videoclipul a acumulat de atunci peste 13 milioane de vizualizări, iar alți fani și-au împărtășit părerile despre eroarea surprinzătoare a serialului.

Alții au apărat aparenta gafă, o persoană susținând că probabil a fost intenționată.

Astfel de erori au mai putut fi văzute și în alte seriale celebre. În cel de-al patrulea episod al celui de-al optulea și ultim sezon al serialului Urzeala Tronurilor, fanii au observat un pahar Starbucks pe masă în timpul scenei petrecerii Winterfell. HBO a confirmat ulterior că a fost o greșeală.

Noul sezon al Squid Game a primit recenzii mixte de la fani și critici.

Într-o recenzie de patru stele pentru The Independent, Annabel Nugent a scris că seria „își lărgește domeniul de aplicare – oferind spectatorilor o privire mai prelungită în spatele cortinei jocului din perspectiva unui gardian”.

someone is getting fired from the Squid Games team after one of the cameramen was spotted in the background mid episode ???????? pic.twitter.com/iR1rYNc3kX