Enescu, jupuit de viu - regizat de Toma Enache, premiat la Festivalul Internațional de la Monaco

Primul film artistic despre George Enescu - Enescu, jupuit de viu - regizat de Toma Enache a câștigat la Festivalul Internațional de la Monaco Trofeul Angel Fim Awards și premiul pentru Best Director (Toma Enache), Best Male Actor (Mircea Dragoman), Best actor in a supporting role (Filip Ristovski), Best Costumes (Stefano Nicolao), Best Original Music (Sebastian Androne-Nakanishi), Best Female Actor (Theodora Sandu), Best Producer (Elena Enache & Martha Maria Mocanu), Best Film Script (Toma Enache) și Best Ensemble Cast.