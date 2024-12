Starul din "Top Gun", Tom Cruise, a devenit un erou militar în viața reală

Starul din „Top Gun” a fost onorat cu Distinguished Public Service Award (Premiul pentru Serviciu Public Distins) al Departamentului Marinei SUA, în cadrul unei ceremonii care a avut loc marți, la Londra. Distincția recunoaște contribuția și dedicarea lui Cruise față de Marina SUA prin munca sa cinematografică.

Conform unui comunicat de presă, premiul reprezintă cea mai înaltă onoare pe care o persoană din afara Departamentului Marinei o poate primi. Secretarul Marinei, Carlos Del Toro, i-a înmânat premiul lui Cruise, declarând că „munca sa a inspirat generații să servească în Marina și Corpul de Infanterie Marină al SUA.”

Eforturile lui Cruise în industria filmului au „crescut gradul de conștientizare publică și apreciere pentru personalul înalt calificat al Marinei și pentru sacrificiile pe care le fac purtând uniforma,” se arată în comunicat.

„Sunt fericit că am reușit să fiu o sursă de inspirație pentru mulți dintre marinarii care servesc astăzi sau care au servit în trecut,” a declarat Cruise. „Efortul nu a fost doar al meu, ci și al distribuției și echipei alături de care am lucrat pe toate platourile de filmare. Ei sunt cei care dau cu adevărat viață muncii noastre.”

Cruise este cunoscut pentru rolul său în clasicul film „Top Gun” din 1986, unde a interpretat un pilot de vânătoare din Marina SUA, precum și pentru continuarea din 2022, „Top Gun: Maverick,” care a generat încasări de peste 1 miliard de dolari la box office.

Marina a declarat în comunicatul de presă că munca lui Cruise la filmul original „Top Gun” a declanșat o creștere semnificativă a recrutărilor de piloți pentru Marină la acea vreme.

Producătorul filmului, Jerry Bruckheimer, împreună cu Cruise, au fost numiți Aviatori Navali Onorifici de către departament în 2020, conform CNN.

„Top Gun: Maverick” i-a adus și probleme lui Tom Cruise

Continuarea filmului inițial, „Top Gun: Maverick”, nu a fost, însă, lipsită de probleme. Familia scriitorului israelian al cărui articol a inspirat filmul Top Gun din 1986, cu Tom Cruise, a dat în judecată studioul cinematografic Paramount Pictures pentru încălcarea drepturilor de autor în legătură cu continuarea acestuia, relatează BBC.

Familia susține că studioul nu deținea drepturile de autor asupra povestirii lui Ehud Yonay din 1983 "Top Guns" atunci când a lansat continuarea „Top Gun: Maverick.” Filmul a câștigat 548 de milioane de dolari la nivel mondial în primele 10 zile de la lansare. Paramount a spus că cererea este "lipsită de temei" și a promis că o va contesta. Top Gun: Maverick îl prezintă pe Cruise reluându-și rolul pilotului Pete "Maverick" Mitchell din filmul original din 1986. Filmul a avut al patrulea cel mai mare weekend de deschidere dintre toate filmele din epoca Covid, după Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange în Multiversul nebuniei și The Batman.

Procesul - intentat la tribunalul federal din Los Angeles de Shosh și Yuval Yonay, văduva și fiul lui Ehud - susține că Paramount nu a reușit să redobândească drepturile asupra articolului din revistă al lui Ehud, după ce acesta a fost reziliat în conformitate cu legea americană privind drepturile de autor. Aceștia au cerut daune nespecificate de la studioul de film, inclusiv profiturile obținute din Top Gun: Maverick. "Oricât de mult ar vrea Paramount să pretindă contrariul, ei au făcut o continuare la Top Gun după ce au pierdut drepturile de autor", a declarat pentru BBC avocatul Marc Toberoff, care îi reprezintă pe Yonay. Paramount a spus într-o declarație: "Aceste afirmații sunt lipsite de temei și ne vom apăra". Vezi toată știrea aici!

