La Oscar, "ideologia bate calitatea filmului": Un festival care nu răsplăteşte cât de bun e filmul

"Festivalul de publicitate, pe vremea mea, răsplătea publicitatea mişto. Acum sunt răsplătite filmuleţe de caz, studii despre ce a făcut acea reclamă. Şi astfel toată lumea minte de îngheaţă apele. Zic că "reclama mea a schimbat comportamente, a salvat, a adus apă într-un sat". Numai prostii neverificabile. Nu mai există categorii în care poţi înscrie reclama. Să spui, uite, ăsta e spotul meu, ăsta e clipul meu video, zi-mi cum ţi se pare. Nu, toate sunt cu un filmuleţ de caz. Cum a funcţionat, ce s-a vrut, cum s-au depăşit obiectivele. E un concurs de mincinoşi. Nicio reclamă nu mai spune că vrea să îţi vândă ciocolată. Nu, toată lumea spune că vrea să ajute plantatorii de cacao dintr-un sat amărât.

Mutatis mutandis, cam aşa mi se pare că e şi la filme. La Oscar, spre exemplu, mi se pare că ideologia, în ultimii ani, bate calitatea filmului. Dacă nu bifezi toate căsuţele alea, nu guşti premii. Cel puţin până anul ăsta. O să vedem ce va fi de acum înainte. Să nu se întâmple acelaşi lucru, dar cu altă ideologie. Eu încercam să îmi amintesc filmele care au luat Oscar în ultimii ani, şi mi-am dat seama că nu aş vrea să revăd niciunul. Nici Parasite, nici Shape of Water, nu te interesează să le mai vezi. Le-ai văzut atunci, te-ai întrebat de ce au luat Oscarul şi aia a fost.

La începutul anilor '80, veneau filmele de Oscar unul după altul. În anii '90 au fost alde Shawshank, Forest Gump, filme de referinţă. În ultimii 5-7 ani, însă... nu s-a mai întâmplat asta. Şi a devenit un festival care nu răsplăteşte cât de bun e filmul", a declarat Bogdan Naumovici la DCNews.

În competiţia pentru premiile Oscar din 2025 intră şi românul Sebastian Stan. Acesta a fost nominalizat pentru rolul lui Donald Trump, din filmul The Apprentice. De menţionat este că Sebastian Stan a câştigat deja un Glob de Aur pentru rolul din "A Different Man". Pentru rolul din The Apprentice, Stan a fost nominalizat şi la Globurile de Aur.

