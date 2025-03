Lista completă a câştigătorilor Oscar 2025: „Anora” domină gala premiilor

Premiile Oscar sunt atribuite anual pe baza voturilor exprimate de cei aproximativ 10.000 de membri ai Academiei de film americane (AMPAS), care selectează cele mai remarcabile realizări cinematografice ale anului.

„Anora” strălucește cu trei statuete importante

Marele câștigător al serii a fost filmul „Anora", regizat de Sean Baker, care a obținut trei premii majore: Cel mai bun film, Cea mai bună regie și Cel mai bun scenariu original. Performanța filmului a fost completată de premiul pentru Cea mai bună actriță în rol principal, câștigat de Mikey Madison.

Lista completă a trofeelor decernate

Cel mai bun film: Anora

Cea mai bună regie: Sean Baker (Anora)

Cel mai bun actor în rol principal: Adrien Brody (The Brutalist)

Cea mai bună actriță în rol principal: Mikey Madison (Anora)

Cel mai bun actor în rol secundar: Kieran Culkin (A Real Pain)

Cea mai bună actriță în rol secundar: Zoe Saldana (Emilia Perez)

Cel mai bun lungmetraj internațional: I'm Still Here (Brazilia)

Cel mai bun lungmetraj de animație: Flow

Cea mai bună scenografie: Wicked

Cel mai bun scenariu adaptat: Conclave

Cel mai bun scenariu original: Anora

Cea mai bună imagine: The Brutalist

Cel mai bun montaj: Anora

Cea mai bună coloană sonoră: The Brutalist

Cel mai bun cântec original: El Mal (interpretat de Zoe Saldana și Karla Sofia Gascon pentru filmul Emilia Perez)

Cel mai bun sunet: Dune: Part Two

Cele mai bune efecte vizuale: Dune: Part Two

Cel mai bun machiaj/ cea mai bună coafură: The Substance

Cele mai bune costume: Wicked

Cel mai bun scurtmetraj animat: In the Shadow of the Cypress

Cel mai bun scurtmetraj de ficțiune: I'm Not a Robot

Cel mai bun lungmetraj documentar: No Other Land

Cel mai bun scurtmetraj documentar: The Only Girl in the Orchestra

Surprize și momente remarcabile ale galei

O altă producție care a impresionat publicul și criticii a fost Dune: Part Two, care a excelat la capitolul tehnic, adjudecându-și premiile pentru Cel mai bun sunet și Cele mai bune efecte vizuale. De asemenea, The Brutalist a confirmat așteptările, oferindu-i lui Adrien Brody premiul pentru Cel mai bun actor în rol principal.

Un moment memorabil al serii a fost interpretarea live a cântecului El Mal de către Zoe Saldana și Karla Sofia Gascon, câștigător al categoriei Cel mai bun cântec original. De asemenea, succesul filmului Wicked, care a obținut premiile pentru Cele mai bune costume și Cea mai bună scenografie, a confirmat popularitatea musicalurilor la Hollywood.

