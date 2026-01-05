Ce să faceți dacă primiți această scrisoare prin Poștă. Somația primită de un român care a călătorit prin Europa

Când primești o somație prin Poștă, de cele mai multe ori, și crezi ceea ce primești. În orice caz, este mult mai credibilă decât un mail sau un apel ciudat. Astfel că românii au ajuns în situația de a nu ști ce să creadă: este fals sau e escrocherie?

Somația primită după călătoria prin Europa

Pe un grup de vacanțe, un internaut a postat o scrisoare - tip somație - primită prin Poștă de la o firmă de recuperare din Elveția.

”A mai primit cineva prin poștă o astfel de somație după o deplasare prin Europa cu mașina personală. Documentul menționează amenzi neplătite, însă nu știu să fi primit anterior vreo amendă prin poștă. Știe cineva unde pot verifica dacă este reală? Vreau să mă asigur că nu este o tentativă de scam” a scris persoana pe un grup de vacanțe.

În somația primită, i se spune că are de plată 1099 de euro către o firmă din Elveția, în urma neplății unor amenzi rutiere. I se cere să facă plata în maximum 48 de ore, ca să nu ajungă dosarul său într-un birou de avocatură. În acest caz, părerile sunt pro și contra, cel mai mult cântărind că:

nu are un număr clar de dosar sau alte date de identificare.

nu apare niciun detaliu despre ”amenda/ amenzile rutiere” așa cum sunt invocate în documentul citat.

se pune o sumă mare și un termen limită, pentru intimidare, pentru a panica persoana vizată.

formulările sunt vagi: nu este clar când a fost înregistrată amenda, dacă este una sau sunt mai multe, ce rol are firma către care trebuie transferați banii; nu este clar de ce este aplicat termenul de 48 de ore, nici în ce condiții apare transferul către o firmă de avocată, neinvocată, de asemenea.

Astfel, persoana care primește o astfel de somație trebuie să se informeze temeinic înainte de a face vreo plată.

Pro și contra, românii nu știu ce să creadă

Subiect este deschis, iar cei mai mulți români nu știu dacă este ceva real sau nu. ”Amenzile se aplică de organe ale statului care nu vor cesiona niciodată drepturile de recuperare către un privat. Această “somație” nici măcar nu este semnată. Cel mai probabil este un scam” a scris o persoană, iar alții notează: ”alea de vignetă vin tocmai prin firme recuperatoare”, ”pentru huvignetă am primit amenda prin ceva firmă recuperatoare pentru amenzile în Ungaria, problema cu acestea este că, pe lângă amenda propriu-zisă, au taxele lor, care nu spun care și cât sunt, și te vezi obligat să plătești mai mult decât probabil ar fi doar amenda”.

Amendă de 200 de euro după ce a intrat pe strada rezidenților, în Roma

O altă persoană descrie cum a primit o amendă pentru că a intrat pe o stradă destinată rezidenților, în Roma: ”Eu am primit amenda prin Poștă, pentru că am intrat pe o străduța destinată rezidenților în Rom și, ulterior, după câteva luni, am primit aceeași amendă de la firma de recuperare din România, însă suma de plata de 4 ori mai mare. Astfel că am intrat pe site-ul indicat când am primit prima amendă, am plătit 200 euro și altă somație de la firma românească nu am mai primit”.

Ce trebuie făcut în caz că primiți o somație

”EOS sunt recuperatori de creanțe. Eu am primit un sms de la ei, am sunat și n-au știut să-mi dea detalii, așa că le-am trimis un email și le-am explicat că nu mă știu cu nici o datorie și că, daca ei au dosar pe numele meu, ar trebui legal să îmi pună la dispozitie documentele, nu un sms. Mi-au trimis ulterior dosarul și am elucidat misterul. Așa că nu plăti până nu îți pun la dispozitie dosarul cu documentele pe baza cărora te somează” a scris o altă persoană, aceasta fiind și cea mai bună reacție.

Se pare că firma invocată, chiar dacă apare cu respectivul cont în Elveția, ar recupera amenzi inclusiv din Italia.