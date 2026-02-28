Patriarhia Română, sprijin pentru pelerinii aflați în Israel

Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte oferă sprijin pelerinilor aflați în Israel, în contextul tensiunilor de securitate și al închiderii temporare a spațiului aerian.

„Avem un grup de pelerini români din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, care au stat până acum la noi la biserică. Ne-am ocupat de formalități împreună cu ambasada și consulatul României din Țara Sfântă”, a declarat pentru Basilica.ro părintele arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.

Părintele a subliniat că Reprezentanța Patriarhiei sprijină material și duhovnicesc grupurile de pelerini aflate în zonă: „Le oferim pelerinilor tot ce au nevoie, apă, ceai, cafea, ceva de mâncare. I-am întărit în rugăciune să nu se sperie”.

„Le-am pus la dispoziție numerele de telefon și legăturile cu atașații consulatului și ai ambasadei, care se ocupă de pelerinii și turiștii români în situația aceasta, pentru a-i ajuta și a le oferi răspunsuri necesare pentru momentul în care spațiul aerian se va deschide și vor fi avioane care să-i întoarcă pe românii în țară”.