€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Stiri Patriarhia Română, sprijin pentru pelerinii aflați în Israel
Data actualizării: 15:02 28 Feb 2026 | Data publicării: 15:01 28 Feb 2026

Patriarhia Română, sprijin pentru pelerinii aflați în Israel
Autor: Mihai Ciobanu

israel Israel. Foto: Freepik.com

Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte oferă sprijin pelerinilor aflați în Israel.

Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte oferă sprijin pelerinilor aflați în Israel, în contextul tensiunilor de securitate și al închiderii temporare a spațiului aerian. 

„Avem un grup de pelerini români din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, care au stat până acum la noi la biserică. Ne-am ocupat de formalități împreună cu ambasada și consulatul României din Țara Sfântă”, a declarat pentru Basilica.ro părintele arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.

Citiţi şi: Israelul, "lovituri preventive" asupra Iranului, coordonate cu SUA. Update: Armata israeliană avertizează asupra unui „baraj de rachete” care se apropie - LIVE TEXT

Părintele a subliniat că Reprezentanța Patriarhiei sprijină material și duhovnicesc grupurile de pelerini aflate în zonă: „Le oferim pelerinilor tot ce au nevoie, apă, ceai, cafea, ceva de mâncare. I-am întărit în rugăciune să nu se sperie”.

„Le-am pus la dispoziție numerele de telefon și legăturile cu atașații consulatului și ai ambasadei, care se ocupă de pelerinii și turiștii români în situația aceasta, pentru a-i ajuta și a le oferi răspunsuri necesare pentru momentul în care spațiul aerian se va deschide și vor fi avioane care să-i întoarcă pe românii în țară”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

patriarhia romana
israel
razboi israel - iran
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Medvedev, din nou campion la Dubai, fără să fi jucat, efectiv, finala
Publicat acum 30 minute
Baza SUA de la Deveselu, o țintă pentru Iran? Gen. Mîndrescu: Ar însemna activarea Articolului 5. Iranienii nu vor să își complice situația
Publicat acum 46 minute
Patriarhia Română, sprijin pentru pelerinii aflați în Israel
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Alexandru Rogobete: În timp ce unii se tăvălesc pe jos prin Parlament, Ministerul Sănătăţii construieşte 22 de spitale noi
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Ministerul Transporturilor, sfaturi importante pentru români, în contextul războiului dintre Iran, SUA și Israel
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 24 minute
Valuri de rachete interceptate de Emiratele Arabe Unite. Explozii în Abu Dhabi, Dubai/ Imagini video din Doha
Publicat acum 7 ore si 1 minut
Israelul, "lovituri preventive" asupra Iranului, coordonate cu SUA. Update: Armata israeliană avertizează asupra unui „baraj de rachete” care se apropie - LIVE TEXT
Publicat acum 7 ore si 14 minute
Horoscop 28 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 25 minute
Atac "preventiv" al Israelului asupra Iranului. Chirieac: Suntem în zorii unui Al Treilea Război Mondial
Publicat acum 2 ore si 49 minute
Ursula von der Leyen și Antonio Costa, reacție după atacurile din Iran
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close