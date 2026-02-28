€ 5.0953
DCNews Stiri Emmanuel Macron iese la rampă în conflictul dintre Iran, SUA și Israel. Solicitare de urgență a președintelui Franței
Data publicării: 14:19 28 Feb 2026

Emmanuel Macron iese la rampă în conflictul dintre Iran, SUA și Israel. Solicitare de urgență a președintelui Franței
Autor: Ioan-Radu Gava

chipul presedintelui frantei emmanuel macron din profil Foto: Agerpres

Emmanuel Macron, președintele Franței, susține că „declanșarea războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran are consecințe grave asupra păcii și securității internaționale“.

Într-un mesaj postat sâmbătă pe rețeaua de socializare X, Emmanuel Macron, președintele Franței, precizează că „escaladarea din Orientul Mijlociu este periculoasă pentru toți și trebuie să înceteze“.

„Declanșarea războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran are consecințe grave asupra păcii și securității internaționale.

În acest moment decisiv, sunt luate toate măsurile pentru securitatea teritoriului național, a compatrioților noștri, precum și a intereselor noastre din Orientul Mijlociu.

EXCLUSIV Conflict Israel - Iran. Mărturia unui român stabilit lângă Tel Aviv: Poate sună ciudat, dar asta facem

Franța este, de asemenea, pregătită să mobilizeze mijloacele necesare pentru protejarea celor mai apropiați parteneri ai săi, la solicitarea acestora.

Escaladarea în curs este periculoasă pentru toți. Ea trebuie să înceteze. Regimul iranian trebuie să înțeleagă că nu mai are altă opțiune decât să angajeze o negociere de bună-credință pentru a pune capăt programului său nuclear și balistic, precum și acțiunilor sale de destabilizare regională. Acest lucru este absolut necesar pentru securitatea tuturor în Orientul Mijlociu.

EXCLUSIV Herman Berkovits, medicul lui Netanyahu, declaraţii din mijlocul conflictului: Ce se întâmplă în Israel în ziua atacului asupra Iranului

Poporul iranian trebuie, de asemenea, să poată să-și construiască viitorul în mod liber. Masacrele comise de regimul islamic îl descalifică și impun ca vocea să fie redată poporului. Cu cât mai curând, cu atât mai bine.

Fidelă principiilor sale și conștientă de responsabilitățile sale internaționale, Franța solicită convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Sunt în contact strâns cu partenerii noștri europeni și cu prietenii noștri din Orientul Mijlociu“, a scris Emmanuel Macron, președintele Franței, pe X.

Comentarii

