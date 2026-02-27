€ 5.0953
Stiri

DCNews Stiri Toxina cereulidă din laptele praf suspect, depistată pentru prima dată la un bebeluș din Franța
Data actualizării: 13:21 27 Feb 2026 | Data publicării: 13:19 27 Feb 2026

Toxina cereulidă din laptele praf suspect, depistată pentru prima dată la un bebeluș din Franța
Autor: Andrei Itu

lapte praf pexels Lapte praf - Foto ilustrativ Pexels

Toxina cereulidă, care a declanșat un val de retrageri de loturi de lapte praf la nivel mondial, a fost identificată pentru prima dată la un bebeluș din Franța.

Anunțul a fost făcut vineri de ministerul francez al Sănătăţii. Bebeluşul a fost internat la spital după ce a consumat un tip de lapte praf retras de pe piaţă, transmite AFP.

Ministerul Sănătăţii a primit un "prim rezultat pozitiv la testul de scaun pentru toxina cereulidă", a zis Direcţia Generală de Sănătate, confirmând informaţiile de la postul public Radio France.

Dar, acest lucru nu permite stabilirea existenţei unei legături de cauzalitate, a notat autoritatea.

Loturi de lapte praf retrase din cauza suspiciunilor prezenței cereulidei

Scandalul laptelui praf pentru sugari a început în luna decembrie 2025, când grupul elveţian Nestlé a retras de pe piaţă zeci de loturi din aproape 60 de ţări din cauza posibilității prezenţei cereulidei. Este o toxină ce poate provoca vărsături periculoase la nou-născuţi.

De atunci, a avut loc un val de retrageri asemănătoare pe plan mondial, în special de către companiile franceze Danone şi Lactalis.

Trei bebeluși morți, după ce au consumat lapte praf retras în Franța

Tei morți au fost raportate în rândul bebeluşilor care au consumat lapte praf retras în Franţa, singura ţară europeană aflată în această situaţie, alături de aproape zece spitalizări.

Cu toate acestea, deocamdată, nu a fost stabilită o legătură cauzală. Autorităţile sanitare franceze au avertizat deja că ar putea fi problematic de stabilit o asemenea cauzalitate.

Potenţial indiciu de intoxicaţie

Identificarea cereulidei la un bebeluş francez, după ce a consumat un tip de lapte praf retras, reprezintă o premieră şi este un potenţial indiciu de intoxicaţie.

"Acest rezultat confirmă faptul că bebeluşul în cauză a fost expus la această toxină", a cărei prezenţă "este posibil să explice simptomele observate", a recunoscut ministerul, dar refuzând să stabilească definitiv o "imputabilitate".

Ce lapte a consumat bebelușul spitalizat la începutul lunii februarie 2026

Conform Radio France, bebeluşul spitalizat la începutul lunii februarie 2026 la Montpellier (sud) a consumat lapte Gallia (Danone).

Analizele făcute în cadrul acestui caz sunt centralizate în Belgia. Franţa, în special, trimite probele prelevate de la bebeluşii francezi către laboratorul din Belgia de sănătate publică, din cauza lipsei pe teritoriul său a unui laborator autorizat, cu scopul de a detecta această toxină la niveluri identificate ca fiind riscante.

Autoritatea Europeană pentru Siguranţă Alimentară (EFSA) şi Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC) - două agenţii ale Uniunii Europene - au afirmat pe data de 19 februarie 2026 că riscul de expunere la această toxină a devenit "scăzut" după retragerile de pe piaţă, notează Agerpres.

Vezi și - Panică pe piața laptelui praf. Danone retrage loturi de Aptamil în Germania, după acțiunile luate de Nestle, Lactalis și Vitagermine

lapte sugari
lapte praf
franta
