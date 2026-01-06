Nestlé retrage laptele pentru sugari de pe piața din mai multe țări

Într-o declarație publicată pe site-ul său web, gigantul elvețian din industria alimentară Nestlé a anunțat retragerea voluntară de pe piață a anumitor loturi de lapte pentru sugari, ca măsură de precauție. Retragerea afectează produsele pentru copii vândute în mai multe țări europene, printre care Germania, Austria, Danemarca, Suedia și Italia, conform Fanpage.

În anunțul privind retragerea produselor alimentare, Nestlé explică că a detectat o problemă de calitate la un ingredient provenit de la unul dintre principalii săi furnizori. Grupul afirmă că a „efectuat o analiză a tuturor uleiurilor cu acid arahidonic și a amestecurilor de uleiuri corespunzătoare utilizate în producția de produse alimentare pentru sugari care ar putea fi afectate”.

Compania a făcut retragerea preventiv

Cu toate acestea, compania subliniază că aceasta este o retragere preventivă, „deoarece până în prezent nu au fost confirmate cazuri de îmbolnăvire legate de produsele în cauză”. Pentru fiecare țară în cauză, gigantul alimentar a publicat o listă cu numerele loturilor produselor afectate, care sunt comercializate sub denumiri diferite de la o țară la alta.

„Decizia voluntară și preventivă de a emite o rechemare, în urma rechemării voluntare a două loturi în decembrie 2025 în Italia, este în conformitate cu principiul precauției și a fost luată din cauza unei potențiale abateri microbiologice constatate într-un ingredient utilizat în compoziția acestor produse”, se arată în comunicat.

Mai jos sunt loturile comercializate de companie în Italia, cu fotografii, care sunt afectate de această retragere:

NAN SUPREMEPRO 3 (800 g) - pulbere

DELWHP114

51240742F1

31/05/2027

NAN SUPREMEPRO 2 (300 ml) - lichid

DELWHLP125

53090742F1

30/11/2026

NAN SUPREMEPRO 3 (300 ml) - lichid

DELWHLP108

53070742F1

30/11/2026

*NAN SUPREMEPRO 1 (400 g) - pulbere

DENWHPB288

51460742C2

31/05/2027

NAN PRE (70 ml) - lichid

DEDWHLP026

52840742D1

31/10/2026

51440742D1

31/10/2026

PRENAN POST (200 ml) - lichid

DEDWHLP018-1

52890742D1

31/10/2026

NAN EXPERT PRO SL (400 g) - pulbere

NLNWB333

51150346AD

30/04/2027

53040346AC

31/10/2027

NIDINA 1 (6x500 ml) - lichid

ESNWLP209-1 MP3

53010295E

31/10/ 2026

53070295E

30/11/2026

53370295E

31/12/2026

53380295E

31/12/2026

NIDINA 1 (500 ml) - lichid

ESNWLP209-1

53000295E

31/10/2026

53070295E

30/11/2026

53220295E

30/11/2026

53230295E

30/11/2026

NIDINA OPTIPRO 1 (2x600g) - pulbere

NLNWPB261 6

52620346BA

31/03/2027

52610346BB

31/03/2027

NIDINA 1 (4x500ml) - lichid

ESNWLP209-1 MP 3

53070295E

30/11/2026

NIDINA OPTIPRO 1 (800 g) - pulbere

NLNWPB261

51190346AE

30/04/2027

51200346AK

30/04/2027

51230346AD

31/05/2027

Nestlé, care își cere scuze pentru ceea ce se întâmplă, a pus la dispoziție un număr de telefon pentru a răspunde la întrebările consumatorilor.

„Deși în prezent nu există nicio confirmare a existenței unor probleme de sănătate asociate consumului produselor afectate de retragere, compania recomandă consumatorilor să nu consume produsul. Linia noastră de asistență pentru consumatori este disponibilă la numărul 800 434 434, deschisă zilnic între orele 8:00 și 22:00. Compania reiterează că siguranța și calitatea produselor sale, precum și sănătatea consumatorilor, în special a sugarilor, au fost întotdeauna prioritatea sa principală”.