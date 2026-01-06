Nestlé retrage laptele pentru sugari de pe piața din mai multe țări

Nestlé retrage voluntar anumite loturi de produse din gama de formule pentru sugari din mai multe țări europene.
Într-o declarație publicată pe site-ul său web, gigantul elvețian din industria alimentară Nestlé a anunțat retragerea voluntară de pe piață a anumitor loturi de lapte pentru sugari, ca măsură de precauție. Retragerea afectează produsele pentru copii vândute în mai multe țări europene, printre care Germania, Austria, Danemarca, Suedia și Italia, conform Fanpage.
În anunțul privind retragerea produselor alimentare, Nestlé explică că a detectat o problemă de calitate la un ingredient provenit de la unul dintre principalii săi furnizori. Grupul afirmă că a „efectuat o analiză a tuturor uleiurilor cu acid arahidonic și a amestecurilor de uleiuri corespunzătoare utilizate în producția de produse alimentare pentru sugari care ar putea fi afectate”.
Citește și: Proiectul Nestlé ”Pădurea de Miere” ajunge la 110.000 de copaci plantați în sudul României
Cu toate acestea, compania subliniază că aceasta este o retragere preventivă, „deoarece până în prezent nu au fost confirmate cazuri de îmbolnăvire legate de produsele în cauză”. Pentru fiecare țară în cauză, gigantul alimentar a publicat o listă cu numerele loturilor produselor afectate, care sunt comercializate sub denumiri diferite de la o țară la alta.
„Decizia voluntară și preventivă de a emite o rechemare, în urma rechemării voluntare a două loturi în decembrie 2025 în Italia, este în conformitate cu principiul precauției și a fost luată din cauza unei potențiale abateri microbiologice constatate într-un ingredient utilizat în compoziția acestor produse”, se arată în comunicat.
Mai jos sunt loturile comercializate de companie în Italia, cu fotografii, care sunt afectate de această retragere:
DELWHP114
51240742F1
31/05/2027
DELWHLP125
53090742F1
30/11/2026
DELWHLP108
53070742F1
30/11/2026
DENWHPB288
51460742C2
31/05/2027
DEDWHLP026
52840742D1
31/10/2026
51440742D1
31/10/2026
DEDWHLP018-1
52890742D1
31/10/2026
NLNWB333
51150346AD
30/04/2027
53040346AC
31/10/2027
ESNWLP209-1 MP3
53010295E
31/10/ 2026
53070295E
30/11/2026
53370295E
31/12/2026
53380295E
31/12/2026
ESNWLP209-1
53000295E
31/10/2026
53070295E
30/11/2026
53220295E
30/11/2026
53230295E
30/11/2026
NLNWPB261 6
52620346BA
31/03/2027
52610346BB
31/03/2027
ESNWLP209-1 MP 3
53070295E
30/11/2026
NLNWPB261
51190346AE
30/04/2027
51200346AK
30/04/2027
51230346AD
31/05/2027
Nestlé, care își cere scuze pentru ceea ce se întâmplă, a pus la dispoziție un număr de telefon pentru a răspunde la întrebările consumatorilor.
„Deși în prezent nu există nicio confirmare a existenței unor probleme de sănătate asociate consumului produselor afectate de retragere, compania recomandă consumatorilor să nu consume produsul. Linia noastră de asistență pentru consumatori este disponibilă la numărul 800 434 434, deschisă zilnic între orele 8:00 și 22:00. Compania reiterează că siguranța și calitatea produselor sale, precum și sănătatea consumatorilor, în special a sugarilor, au fost întotdeauna prioritatea sa principală”.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu