Lapte praf pentru bebeluși, retras de urgență de la Auchan, Kaufland și Selgros. Loturile cu probleme

Măsura a fost luată din cauza identificării prezenței bacteriei Bacillus cereus pe una dintre liniile de producție din fabrica de origine a produselor. Bacteria poate să fie un risc major pentru sănătatea bebelușilor, mai ales pentru cei foarte mici.

Produsele vizate

NAN 1 Comfortis 800 g

Lot nr. 52820346AC – Data durabilității minimale: 31.10.2027

Lot nr. 52820346AE – Data durabilității minimale: 31.10.2027

NAN 1 Optipro 800 g

NAN 1 Optipro 800 g Lot nr. 52850346AB – Data durabilității minimale: 31.10.2027

Lot nr. 52850346AC – Data durabilității minimale: 31.10.2027 NAN 1 Optipro 400 g

Lot nr. 52880346AB – Data durabilității minimale: 31.10.2027

Produsele au fost comercializate în magazinele Auchan din România, din mai multe județe și pot fi identificate după numerele de lot și data durabilității de pe ambalaje.

Ce trebuie să facă clienții care le-au achiziționat

Dacă ați cumpărat unul dintre produsele enumerate mai sus, duceți-l înapoi în magazinul Auchan, Kaufland sau Selgros, de unde l-ați achiziționat, pentru a primi înapoi contravaloarea produsului, fără a fi necesară întotdeauna prezentarea bonului fiscal, transmite ANSVSA.

