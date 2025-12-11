Lapte praf pentru bebeluși, retras de urgență de la Auchan, Kaufland și Selgros. Loturile cu probleme

Retailerii Auchan, Selgros și Kaufland au anunțat o rechemare preventivă, de urgență, a unor loturi din formulele de lapte praf pentru sugari, respectiv NAN 1 Optipro și NAN 1 Comfortis.
Măsura a fost luată din cauza identificării prezenței bacteriei Bacillus cereus pe una dintre liniile de producție din fabrica de origine a produselor. Bacteria poate să fie un risc major pentru sănătatea bebelușilor, mai ales pentru cei foarte mici.
NAN 1 Comfortis 800 g
Foto ANSVSA - Loturile cu probleme / NAN 1 Optipro și NAN 1 Comfortis
Produsele au fost comercializate în magazinele Auchan din România, din mai multe județe și pot fi identificate după numerele de lot și data durabilității de pe ambalaje.
Dacă ați cumpărat unul dintre produsele enumerate mai sus, duceți-l înapoi în magazinul Auchan, Kaufland sau Selgros, de unde l-ați achiziționat, pentru a primi înapoi contravaloarea produsului, fără a fi necesară întotdeauna prezentarea bonului fiscal, transmite ANSVSA.
