DCNews Stiri Lapte praf pentru bebeluși, retras de urgență de la Auchan, Kaufland și Selgros. Loturile cu probleme
Data actualizării: 17:25 11 Dec 2025 | Data publicării: 17:22 11 Dec 2025

Lapte praf pentru bebeluși, retras de urgență de la Auchan, Kaufland și Selgros. Loturile cu probleme
Autor: Andrei Itu

retailer-cucereste-europa_60462800 Foto: Freepik
 

Retailerii Auchan, Selgros și Kaufland au anunțat o rechemare preventivă, de urgență, a unor loturi din formulele de lapte praf pentru sugari, respectiv NAN 1 Optipro și NAN 1 Comfortis.

Măsura a fost luată din cauza identificării prezenței bacteriei Bacillus cereus pe una dintre liniile de producție din fabrica de origine a produselor. Bacteria poate să fie un risc major pentru sănătatea bebelușilor, mai ales pentru cei foarte mici.

Produsele vizate

         NAN 1 Comfortis 800 g

  • Lot nr. 52820346AC – Data durabilității minimale: 31.10.2027
  • Lot nr. 52820346AE – Data durabilității minimale: 31.10.2027
    NAN 1 Optipro 800 g 
  • Lot nr. 52850346AB – Data durabilității minimale: 31.10.2027
  • Lot nr. 52850346AC – Data durabilității minimale: 31.10.2027                                                            NAN 1 Optipro 400 g
  • Lot nr. 52880346AB – Data durabilității minimale: 31.10.2027

FOTO

Produse pentru bebeluși retrase

Foto ANSVSA -  Loturile cu probleme / NAN 1 Optipro și NAN 1 Comfortis

Produsele au fost comercializate în magazinele Auchan din România, din mai multe județe și pot fi identificate după numerele de lot și data durabilității de pe ambalaje.

Ce trebuie să facă clienții care le-au achiziționat

Dacă ați cumpărat unul dintre produsele enumerate mai sus, duceți-l înapoi în magazinul Auchan, Kaufland sau Selgros, de unde l-ați achiziționat, pentru a primi înapoi contravaloarea produsului, fără a fi necesară întotdeauna prezentarea bonului fiscal, transmite ANSVSA.

Vezi și - Bomba dată de ANSVSA la experimentul surpriză cu laptele și produsele lactate bio „false" vândute în marile magazine

Vezi și - Ce mi s-a întâmplat la Lidl cu voucherul SGR: Cum au ajuns angajații "investigatori antifraudă"

bebelusi
lapte praf
nestle
auchan
rechemare produs
