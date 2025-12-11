Italienii au descoperit un mega-oraș ascuns sub piramidele din Giza

La începutul acestui an, oamenii de știință italieni au anunțat identificarea unui complex subteran de proporții impresionante la aproximativ 3.500 de picioare (puțin peste 1.000 de metri) sub platoul Giza. Aceștia au folosit tomografia Doppler cu radar cu apertură sintetică, o tehnică avansată capabilă să genereze imagini tridimensionale ale structurilor aflate sub suprafață, conform Ladbible.

Potrivit echipei, scanările ar fi dezvăluit existența a opt puțuri masive, perfect verticale, care coboară direct sub piramida lui Khafre. La baza lor s-ar afla camere cubice uriașe, cu latura de aproximativ 79 de metri, comparabile ca volum, cu stadioanele sportive moderne.

Cercetătorul Filippo Biondi, inginer radar și inițiatorul metodei folosite, susține că datele obținute sunt „imposibil de contestat” și că nu pot fi rezultatul unei erori tehnice.

Tehnologia Doppler care „vede prin pământ”: cât de fiabile sunt rezultatele?

Tomografia Doppler cu apertură sintetică se bazează pe detectarea modificărilor de frecvență provocate de obiecte solide aflate sub suprafață. Pe măsură ce satelitul se deplasează, fiecare reflexie radar capătă o ușoară variație de frecvență, efectul Doppler.

Analizând aceste modificări din unghiuri multiple, sistemul reconstituie imaginea internă a solului, „felie cu felie”.

Biondi a explicat, în cadrul podcastului American Alchemy, găzduit de Jesse Michels, că rezultatele provin din patru sisteme radar diferite: Umbra, Capella Space, ICEYE și Cosmo-SkyMed și toate confirmă aceeași structură subterană.

„Toți cei patru sateliți au dat exact aceleași rezultate. Este cu adevărat uimitor. Nu putem anunța nimic fără aceste metode științifice de bază”, afirmă Biondi.

Cercetătorul a mai precizat că piramidele ar reprezenta doar „vârful aisbergului”, iar adevărata structură de interes s-ar afla în subteran.

Ipoteze misterioase: un oraș, un sistem energetic sau o arhivă a cunoașterii?

Mai mult decât atât, Biondi crede că mai există o structură spiralată în jurul puțurilor, cu „tuburi” sau canale care ar putea avea o funcție necunoscută.

„Pot spune că această structură pare să fie legată de informații. Generarea de energie este un fel de informație. Informația este totul”, a declarat el enigmatic.

Afirmațiile deschid o serie de întrebări: ar putea fi vorba despre un oraș subteran construit de o civilizație avansată? Un sistem energetic antic? Sau poate un vast spațiu ceremonial?

Niciunul dintre aceste scenarii nu poate fi verificat în acest moment, întrucât autoritățile egiptene nu au autorizat săpături sau investigații care să confirme fizic datele radar.

Cercetătorii egipteni resping categoric teoria: „Știri false fără niciun fundament”

În ciuda entuziasmului în rândul celor interesați de misterele Egiptului Antic, comunitatea academică egipteană reacționează dur. Celebrul egiptolog Zahi Hawass a dezmințit public informațiile într-o postare fermă pe Facebook.

„Toate aceste informații sunt complet eronate și nu au absolut nicio bază științifică. Ministerul Turismului și Antichităților nu a acordat permisiunea niciunei persoane sau instituții să lucreze în interiorul sau în exteriorul celei de-a doua piramide”, a transmis Hawass.

Acesta a mai subliniat că niciun radar nu a fost utilizat în interiorul piramidei și că tehnicile invocate de Biondi nu ar putea oferi imagini atât de detaliate la acea adâncime.

Un conflict între știința oficială și cercetarea independentă

Confruntarea dintre cercetătorii italieni și autoritățile egiptene nu este nouă. În ultimele decenii, mai multe echipe independente au încercat să descopere structuri ascunse în jurul piramidelor, însă accesul la sit rămâne strict controlat.

Totuși, diferența de această dată constă în tehnologia folosită: sateliții comerciali, care nu necesită aprobarea guvernului egiptean pentru a capta date radar de la mare altitudine.

Dacă analiza lor se confirmă, descoperirea ar putea reprezenta una dintre cele mai mari revelații arheologice din secolul XXI. Dacă nu, va rămâne un nou episod în lungul șir al teoriilor alternative despre piramide.

Deocamdată, comunitatea științifică așteaptă o validare independentă și oficială a datelor prezentate de cercetătorii italieni. Ministerul egiptean a refuzat orice colaborare, iar accesul la piramide rămâne limitat.