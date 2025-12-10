Vrei să vizitezi SUA? Trump vrea să te oblige să furnizezi tot istoricul tău de pe Internet din ultimii 5 ani

Decizia face parte dintr-o serie de inițiative menite să controleze mai strict accesul în țară și să întărească politicile de imigrare, inclusiv pentru cetățenii țărilor care nu au nevoie de viză, precum Regatul Unit sau Germania, conform Daily mail.

Notificarea „obligatorie”, publicată în Registrul Federal de Serviciul Vamal și Protecția Frontierelor, precizează că această cerință va include nu doar profilurile publice de pe rețelele sociale, dar și adrese de e-mail, numere de telefon și informații despre membrii familiei. Publicul american va avea la dispoziție 60 de zile pentru a formula observații, înainte ca măsura să intre în vigoare.

O nouă etapă în politica strictă a lui Trump privind imigrația

Această decizie marchează cea mai recentă încercare a administrației Trump de a supraveghea persoanele care intră în SUA, după ce, săptămâna trecută, președintele a anunțat înghețarea imigrației din 19 țări. În luna iunie, Departamentul de Stat a ordonat călătorilor să-și facă publice profilurile de pe rețelele sociale, însă noua măsură merge mult mai departe, extinzând cerințele la toți vizitatorii străini, inclusiv turiștii și cei care călătoresc fără viză.

Scopul oficial, potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt al USCIS, Matthew Tragesser, este „să se asigure că beneficiile imigrației, inclusiv dreptul de a locui și de a munci în Statele Unite, rămân un privilegiu, nu un drept. Dacă urăști America, nu încerca să locuiești în America. Este atât de simplu.”

Cum va funcționa verificarea conturilor de social media

Potrivit anunțului, serviciile de imigrare vor examina conturile de social media ale turiștilor pentru a identifica orice manifestare de „antiamericanism, terorism sau antisemitism”. De asemenea, se vor lua în considerare comportamente care ar putea fi percepute ca sprijin pentru ideologii ostile Statelor Unite.

Elizabeth Jacobs, directoarea departamentului de afaceri reglementare și politici al Centrului pentru Studii privind Imigrarea, explică faptul că agențiile vor avea mai multă claritate în ceea ce privește tipurile de comportamente de evaluat, dar discreția funcționarilor rămâne în continuare esențială. „Agenția nu poate spune ofițerilor că trebuie să refuze, ci doar să ia în considerare acest lucru ca o discreție negativă”, a precizat Jacobs.

Criticii însă avertizează că această politică deschide ușa pentru părtiniri și stereotipuri subiective, permițând opiniei personale a unui ofițer să influențeze decizia. Jane Lilly Lopez, profesor asociat de sociologie la Universitatea Brigham Young, afirmă că măsura „nu va lua în considerare doar absența comportamentului necorespunzător, ci și atributele și contribuțiile pozitive ale solicitantului”, ceea ce poate genera abuzuri și discriminare.

Context internațional și impact asupra călătorilor

Măsura survine într-un context internațional încărcat: Cupa Mondială din 2026 și Jocurile Olimpice din 2028 vor aduce sute de mii de turiști în SUA, iar verificarea prealabilă a conturilor de social media poate afecta fluxul de vizitatori. În plus, suspendarea cererilor de imigrare din 19 țări, împreună cu anularea ceremoniilor de acordare a cetățeniei, ar putea afecta peste 1,5 milioane de persoane care aveau cereri de azil în curs de soluționare și peste 50.000 care au primit azil în timpul administrației Biden.

Departamentele implicate, inclusiv Casa Albă și Departamentul pentru Securitate Internă, au fost contactate pentru comentarii de publicații internaționale, însă reacțiile oficiale nu au fost încă publice.

Implicații și controverse

Președintele Trump a făcut din înăsprirea politicilor de imigrație o parte centrală a agendei sale. Modificările recente, cum ar fi verificarea social media și evaluarea caracterului moral al solicitanților, reprezintă o extindere a acestei agende, atingând acum și turiștii și vizitatorii temporari.

Criticii se tem că noile reguli vor introduce subiectivitate în deciziile funcționarilor, care pot interpreta în mod diferit ceea ce înseamnă „antiamericanism” sau „antisemitism”. Aceasta ar putea crea obstacole pentru călători și ar putea avea un impact negativ asupra imaginii internaționale a SUA, percepute ca o țară mai puțin primitoare.

În același timp, susținătorii măsurii argumentează că securitatea națională și siguranța publică sunt priorități care justifică astfel de verificări detaliate, mai ales în contextul evenimentelor internaționale majore care urmează să aibă loc pe teritoriul american.

Această măsură radicală a administrației Trump marchează o nouă etapă în politica imigrației din SUA, ridicând întrebări esențiale despre echilibrul între securitate, drepturile turiștilor și libertatea de exprimare pe platformele sociale. Rămâne de văzut cum vor fi aplicate în practică noile reguli și ce impact vor avea asupra călătorilor internaționali în următorii ani.