Data publicării: 10:06 08 Dec 2025

EXCLUSIV Ministrul care ia fața USR, indiferent de soarta Guvernului. Câștigătorul neașteptat din Executiv
Autor: Ion Voicu

ministri guvern bolojan Guvern
 

USR poate să nu mai fie în Guvern, scena rămâne a lui.

Reper câștigă vizibil teren, luând fața USR chiar în momentul cel mai vulnerabil al formațiunii politice.

Reper / Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, se poziționează clar alături de Ciprian Ciucu și, în dinamica ultimelor zile, le ia fața celor de la USR, cu atât mai mult cu cât l-a susținut de la început în cursa pentru Primăria București. În acest context, Dragoș Pîslaru rămâne în Guvern chiar și dacă USR nu ar mai fi în Executiv. Miercuri vom vedea dacă Diana Buzoianu, ministru USR, mai rămâne sau nu în Guvern, după ce Bolojan a cerut până atunci un raport limpede despre ce s-a întâmplat și cine este de vină pentru criza apei din Prahova și Dâmbovița.

În cazul Paltinu, dacă se întâmplă ceva, Pîslaru rămâne în Guvern. Faptul că Pîslaru e cu Bolojan, cu Ciucu, contează, spune ceva despre repoziționare. Se conturează astfel, dacă ai Reper și Sens după căderea aceasta a USR, un pol care ajunge aproape egal cu USR. Dacă înainte aveai USR și niște partide minuscule, acum ai un Reper, un PNL cu primarul Bucureștiului și la guvernare, și un Sens care vine tare din urmă, cu Ana Ciceală, și coagulează nemulțumiții anti-PSD. E de așteptat ca la guvernare să se erodeze și să crească nemulțumirile tinerilor #rezist, frumoși și liberi și ale maturilor de dreapta. Asta înseamnă alimentare pentru Sens și Reper. AUR rămâne pierzător.

Președintele Nicușor Dan a ieșit, la timp, din îmbrățișarea mortală a lui Cătălin Drulă, realizând probabil că Drulă nu are tracțiune. În trei-patru ocazii, președintele s-a distanțat clar. Dacă Drulă câștiga, oricum venea ca pilitura de fier la magnet lângă Nicușor Dan; dacă nu câștiga, cum s-a întâmplat, îl umplea de rugină și-i strica imaginea președintelui. De fapt, Drulă s-a lipit de Drulă, nu de Nicușor Dan.

În schimb, în cazul premierului, Bolojan s-a lipit de Ciucu. Cel mai probabil, Ciucu a înghițit cu noduri apariția lui Bolojan în ultimul clip electoral, gândindu-se la curbele de sacrificiu, concedieri, tăieri etc. Ilie Bolojan a venit să încarce bateriile alături de Ciprian Ciucu, cu ideea că, dacă Ciucu câștigă, se întărește și el; mare ajutor concret nu putea să-i ofere.

Dreapta se reașază în timp real. USR se fisurează, Reper și Sens cresc și se legitimează, PNL își întărește poziția prin Ciucu, iar Nicușor Dan scapă de un partener care l-ar fi afectat indiferent de deznodământ. AUR pierde teren. Bucureștiul devine terenul pe care se reconstruiește o nouă configurație politică, una în care Reper și Sens nu mai sunt simple partide de decor, ci contraponderi la USR-ul aflat în cădere.

VEZI ȘI: Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, mesaj după miezul nopții 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ciprian ciucu
dragos pislaru
diana buzoianu
ilie bolojan
