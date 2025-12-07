Rezultate alegeri Bucureşti/Buzău şi celelalte UAT-uri. Oficial: Numărătoarea AEP

UPDATE 6: Buzău – Rezultate aproape finale: Marcel Ciolacu, la un pas de câștigarea Consiliului Județean cu peste 51%, după centralizarea a 99% din secții



Numărătoarea voturilor din județul Buzău este aproape încheiată, cu 420 din 424 de procese-verbale introduse — adică 99,06%. Conform acestor rezultate aproape finale, Marcel Ciolacu (PSD) conduce detașat în cursa pentru președinția Consiliului Județean.

Ciolacu a obținut 43.847 de voturi, reprezentând 51,98% din total. Pe locul al doilea se clasează Ștefăniță-Alin Avrămescu (AUR), cu 22.902 voturi (27,15%).

Poziția a treia este ocupată de Mihai-Răzvan Moraru (Alianța PNL–USR), care a strâns 9.272 de voturi, adică 10,99%.

UPDATE 5: București – Rezultate parțiale: Ciprian Ciucu se menține în frunte cu 35%, după numărarea a peste 83% din secții



Numărătoarea voturilor pentru Primăria Capitalei se apropie de final, cu 1.070 din 1.289 de procese-verbale deja centralizate – adică 83,01%. Conform datelor parțiale, Ciprian Ciucu (PNL) rămâne favorit clar în competiția pentru funcția de primar general.

Ciucu a obținut până acum 164.014 voturi, reprezentând 35,25%. Pe locul al doilea se situează Anca-Nicoleta Alexandrescu (Dreptate pentru București), cu 104.979 voturi (22,56%).

Daniel Băluță (PSD) se află pe locul trei, cu 97.078 de voturi (20,86%), urmat de Cătălin Drulă (USR), care a acumulat 64.228 voturi, corespunzător unui procent de 13,80%.

Locul cinci este ocupat de Ana-Maria Ciceală, cu 27.222 de voturi (5,85%).

Sub pragul de 1% se află următorii candidați:

Eugen-Orlando Teodorovici (independent) – 1.319 voturi (0,28%)

George-Valentin Burcea (Partidul Oamenilor Tineri) – 963 voturi (0,21%)

Gheorghe Nețoiu (independent) – 884 voturi (0,19%)

Oana Crețu (PSD Unit) – 836 voturi (0,18%)

Angela Negroț (independent) – 683 voturi (0,15%)

Dănuț-Angelo Trifu (independent) – 648 voturi (0,14%)

Vlad-Dan Gheorghe (independent) – 515 voturi (0,11%)

Constantin-Titian Filip (independent) – 501 voturi (0,11%)

Gheorghe Macovei (PRM) – 440 voturi (0,09%)

Categoria „Alții” cumulează 611 voturi.

UPDATE 4: Primăria Capitalei – Rezultate parțiale: Ciprian Ciucu își menține avansul după numărarea a peste 33% dintre voturi



Procesul de centralizare continuă în București, unde au fost introduse 431 din 1.289 de procese-verbale, ceea ce reprezintă 33,44% din total. Datele parțiale indică un avans constant al candidatului PNL, Ciprian Ciucu, care conduce competiția pentru Primăria Generală.

Ciucu a acumulat până acum 52.855 de voturi, echivalentul a 32,91%. Pe locul al doilea se situează Anca-Nicoleta Alexandrescu (Dreptate pentru București), cu 39.205 voturi (24,41%).

Daniel Băluță (PSD) rămâne pe poziția a treia, strângând 34.498 de voturi (21,48%), iar Cătălin Drulă (USR) urmează pe locul patru, cu 21.503 voturi, corespunzător unui procent de 13,39%.

Locul cinci este ocupat de Ana-Maria Ciceală, care a obținut 9.647 voturi (6,01%).

Restul candidaților se situează sub pragul de 1%:

Eugen-Orlando Teodorovici (independent) – 479 voturi (0,30%)

Gheorghe Nețoiu (independent) – 350 voturi (0,22%)

George-Valentin Burcea (Partidul Oamenilor Tineri) – 349 voturi (0,22%)

Oana Crețu (PSD Unit) – 298 voturi (0,19%)

Angela Negroț (independent) – 261 voturi (0,16%)

Dănuț-Angelo Trifu (independent) – 249 voturi (0,16%)

Vlad-Dan Gheorghe (independent) – 209 voturi (0,13%)

Filip Constantin-Titian (independent) – 191 voturi (0,12%)

Gheorghe Macovei (independent) – 166 voturi (0,10%)

Mihai-Ioan Lasca (independent) – 153 voturi (0,10%)

Alții – 209 voturi

Până acum au fost numărate aproximativ 160.000 de voturi, dar procesul este încă în desfășurare, iar ierarhia se poate modifica pe măsură ce sunt raportate noi secții.

UPDATE 3: Buzău – Rezultate parțiale: Marcel Ciolacu domină cursa pentru șefia Consiliului Județean cu peste 51% după numărarea a 90% din secții



Procesul de centralizare a voturilor din județul Buzău a ajuns la un nivel avansat, cu 382 din 424 de procese-verbaleintroduse — adică 90,09% din total. Conform acestor rezultate parțiale, Marcel Ciolacu (PSD) conduce detașat competiția pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău.

Ciolacu a acumulat 38.090 de voturi, reprezentând 51,98% din opțiunile valabil exprimate. Pe locul secund se clasează Ștefăniță-Alin Avrămescu (AUR), cu 19.982 de voturi, echivalentul a 27,27%.

Podiumul este completat de Mihai-Răzvan Moraru (Alianța PNL–USR), care a obținut 7.985 de voturi (10,90%).

Clasamentul continuă astfel:

Silviu Iordache (independent) – 3.755 voturi (5,12%)

Aurel Dogaru (SOS România) – 995 voturi (1,36%)

Gheorghe-Gabriel Pană (Acțiunea Conservatoare) – 906 voturi (1,24%)

Dragoș-Eugen Brînzea (Partidul Oamenilor Tineri) – 901 voturi (1,23%)

Mihai Budescu (Partidul România Mare) – 669 voturi (0,91%)

În total, până în acest moment au fost numărate 73.283 de voturi.

UPDATE 2: Rezultate parțiale București: Ciprian Ciucu conduce cursa pentru Primăria Generală după numărarea a aproape 20% din secții



Centralizarea voturilor pentru Primăria Generală a Capitalei avansează lent, cu doar 249 din 1.289 de procese-verbaleintroduse până acum — adică 19,32% din total. Cu toate acestea, primele date conturează un pluton fruntaș clar definit.

Ciprian Ciucu (PNL) se află în acest moment pe primul loc, cu 26.220 de voturi, reprezentând 31,57% din opțiunile exprimate. Pe locul al doilea urmează Anca-Nicoleta Alexandrescu (Dreptate pentru București), care a acumulat 21.445 de voturi (25,82%).

Podiumul este completat de Daniel Băluță (PSD), cu 18.061 de voturi, echivalentul a 21,75%, iar pe locul patru se situează Cătălin Drulă (USR), care a obținut 10.938 de voturi (13,17%).

Al cincilea loc este ocupat de Ana-Maria Ciceală (Sănătate Educație Natură Sustenabilitate), cu 4.812 voturi(5,79%).

Restul candidaților înregistrează procente sub 1%, între aceștia numărându-se:

Eugen-Orlando Teodorovici – 237 voturi (0,29%)

Gheorghe Nețoiu – 209 voturi (0,25%)

George-Valentin Burcea – 199 voturi (0,24%)

Oana Crețu – 170 voturi (0,20%)

Dănuț-Angelo Trifu – 131 voturi (0,16%)

Angela Negroț – 124 voturi (0,15%)

Totalul voturilor numărate până acum ajunge la 83.562.

Procesul de numărare continuă, iar rezultatele pot suferi modificări semnificative pe măsură ce secțiile rămase sunt introduse în sistem.

UPDATE 1: Rezultate parțiale: Marcel Ciolacu conduce detașat cu peste 52% din voturi după centralizarea a aproape 80% dintre secții



Procesul de numărare continuă, însă după centralizarea a 337 din 424 de procese-verbale – ceea ce reprezintă 79,48%din total – se conturează un lider clar în cursa electorală. Marcel Ciolacu (PSD) ocupă primul loc, cu 31.956 de voturi, echivalentul a 52,46%.

Pe poziția a doua se află Ștefăniță-Ștefan Avrămescu (AUR), care a acumulat 16.469 de voturi, adică 27,03%, în timp ce Mihai-Răzvan Moraru (Alianța PNL–USR) se situează pe locul trei, cu 6.574 de voturi (aproximativ 10,79%).

Silviu Iordache, candidat independent, ocupă locul al patrulea, cu 3.053 de voturi (circa 5,01%). Urmează:

Aurel Dogaru (SOS România) – 846 voturi (1,39%)

Gheorghe-Gabriel Pană (Acțiunea Conservatoare) – 755 voturi (1,24%)

Dragoș-Eugen Brînzea (Partidul Oamenilor Tineri) – 734 voturi (1,20%)

Mihai Budescu (Partidul România Mare) – 531 voturi (0,87%)

În total, până în acest moment au fost numărate 60.918 voturi.

Rezultatele sunt încă în curs de verificare, iar situația se poate modifica odată cu introducerea proceselor-verbale rămase.

-----

Duminică, 7 decembrie, au avut loc alegeri pentru Primăria Capitalei, pentru Consiliul Judeţean Buzău dar şi pentru alte localităţi din ţară. Imediat după închiderea secţiilor de votare, Autoritatea Electorală Permanentă a început să publice, în timp real, rezultate, pe măsură ce sunt centralizate datele venite de la secţiile de votare.

Alegeri Primăria Capitalei. Declaraţii după exit-poll:

Ciprian Ciucu: „O să avem mult de muncă împreună la Primăria Municipiului Bucureşti, o să avem multe proiecte de trecut. Şi aşa cum am spus şi în această campanie, vreau să fac din Bucureşti proiectul vieţii mele şi asta nu pentru termen scurt, ci pentru termen lung, pentru că oraşele care se schimbă cu adevărat au nevoie de primari care să stea pe termen lung primari şi să-şi poată pună în aplicare viziunea”.

Daniel Băluţă: "În primul rând aş dori să mulţumesc din tot sufletul bucureştenilor care s-au prezentat astăzi la vot, dar şi celor care nu s-au prezentat la vot. Vreau să mulţumesc colegilor mei, vreau să mulţumesc echipelor de voluntari pe care i-am avut în teren pentru că nu au făcut altceva decât să arate în această campanie electorală că este vorba despre rezultate şi este vorba despre performanţă. În ceea ce priveşte rezultatul exit-poll-ului, el este unul neconcludent, este esenţială numărătoarea voturilor şi îi rog pe toţi colegii mei din secţiile de votare să fie extrem de atenţi şi-i somez pe toţi cei care au gânduri necurate să uite de ele. Vom supraveghea numărătoarea voturilor până în ultima secundă. Este tot ce am avut de spus".

