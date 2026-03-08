Aradul devine al 25-lea județ în care se extinde Acțiunea Conservatoare. Claudiu Târziu anunță obiectivul guvernării

Mesajul a fost transmis printr-un videoclip publicat pe Facebook, în care liderul politic a precizat că a ajuns în Arad, cel de-al 25-lea județ în care se extinde Acțiunea Conservatoare.

Claudiu Târziu a afirmat că formațiunea își propune să obțină rezultate importante la următoarele alegeri, astfel încât să poată prelua responsabilitatea guvernării atât la nivel local, cât și la nivel național.

„Al 25-lea județ în care ridicăm steagul ACT este Aradul. În seara asta am ajuns la Arad iar mâine seaă voi participa la conferința de prezentare publică a conducerii interimare a filialei județene a Acțiunii Conservatoare. Sunt foarte bucuros că avem deja o echipă puternică și promițătoare aici.

Împreună ne propunem rezultate remarcabile la alegerile următoare, astfel încât să primim răspunderea guvernării atât locale cât și naționale. Cu fiecare județ în care construim Acțiunea Conservatoare ne asigurăm mai mult că ne vom atinge acest prim obiectiv”, a declarat acesta pe Facebook.

Obiective politice pe termen lung

Europarlamentarul ECR a precizat că primul obiectiv major al formațiunii este obținerea guvernării, pentru ca statul român să redevină „eficient și dedicat românilor”.

„Din 2028 urmează greul pentru că vom refonda statul român. Națiunea română are nevoie de un stat care să-i garanteze drepturile și libertățile, să o ajute să prospere și să țină în sihuranță Vatra neamului. Are nevoie de un stat al ei. Dumnezeu să ne ajute!”, a mai transmis Claudiu Târziu, în videoclipul postat pe Facebook

Aradul, parte din strategia de extindere națională

Liderul politic a mai adaugat că extinderea organizației în cât mai multe județe reprezintă o etapă esențială în atingerea obiectivelor partidului.

„Aradul intră în linia întâi a construcției politice care va schimba România. Ofensiva construcției ACT în țară a ajuns la Arad. Cu fiecare județ în care se ridică steagul Acțiunii Conservatoare devenim mai puternici și mai aproape de realizarea primului nostru obiectiv major: obținerea guvernării. Pentru ca statul român să redevină unul eficient și dedicat românilor”, a punctat scris, în completarea mesajului video.

Articol plătit de Grupul ECR din Parlamentul European