Mănânci zacuscă în Postul Paștelui? Atenție! Ce spun preoții

Ca principiu general, postul are mai multe niveluri de asceză. Abținerea de la ulei, mai ales în anumite zile precum miercurea și vinerea, ține în principal de rânduiala monahală, fiind specifică postului din mănăstiri.

Există chiar și forme mai aspre de post, practicate de pustnici, care au o alimentație și mai restrictivă. Pentru credincioșii obișnuiți, în special pentru omul modern, care merge la muncă, există însă o formă mai relaxată a postului. În acest caz se dă dezlegare la ulei, iar abținerea se face doar de la carne și de la produsele de origine animală, inclusiv pește.

Părintele Luca, absolvent a șase facultăți și medic specialist în radioterapie, a explicat că postul nu ar trebui privit doar ca o schimbare a regimului alimentar, ci mai ales ca un exercițiu spiritual. Potrivit acestuia, renunțarea la anumite alimente este importantă, însă mult mai importantă este schimbarea atitudinii față de ceilalți: Evitarea vorbirii de rău, mai multă bunăvoință față de aproapele și capacitatea de a ierta. Scopul postului, spune el, este reflecția asupra virtuților și exersarea lor în viața de zi cu zi.



Părintele Luca a zis că accentul nu ar trebui pus exclusiv pe detaliile alimentare

„Câte bordeie, atâtea obiceie. Eu, în profunzimea ființei mele, nu cred că Dumnezeu se interesează foarte mult de structura nutriției noastre. Cei care pot să țină post aspru, fără ulei sau alte alimente, să o facă. Dar postul nu trebuie transformat într-o ocazie de a deveni vegani sau vegetarieni, ci într-un exercițiu duhovnicesc”, a explicat el.

Preotul recomandă ca, pe lângă abținerea de la anumite alimente, credincioșii să acorde mai multă atenție comportamentului lor.

„Aș recomanda mai ales abținerea de la vorbirea de rău și de la critici, mai multă bunăvoință față de aproapele și față de slăbiciunile lui, precum și iertarea. Sensul postului este tocmai acela de a facilita aceste fapte. Un om care se bucură mai puțin de plăcerile vieții are ocazia să reflecteze mai mult asupra virtuților și să le exerseze”, a spus părintele Luca.

„Ideea este să încercăm să ducem postul până la capăt. Dacă e nevoie, cineva poate mânca și tofu, dar primul lucru este exersarea virtuților”, a concluzionat părintele Luca, în cadrul emisiunii „Academia de Sănătate” de la DC News și DC Medical.