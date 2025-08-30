Data actualizării: | Data publicării:

Tzancă Uraganu, declarații scandaloase. Manelistul lovește, iar România tace

Autor: Anca Murgoci | Categorie: Lifestyle
Foto: Facebook / Tzancă Uraganu
Foto: Facebook / Tzancă Uraganu

În România anului 2025, încă mai există bărbați care vorbesc senin, la podcasturi cu sute de mii de vizualizări, despre cum „o palmă... două... un picior” dat unei femei „nu e mare lucru”. 

Tzancă Uraganu a vorbit despre una dintre partenerele lui:

„Nu știu dacă regret că i-am dat o palmă. Nu-i de regretat. Dacă-i dădeam vreun cuțit, poate regretam”, a zis omul nostru, ușor amuzat, într-un podcast la Bursucu.

„Așa, pentru o palmă, nu regret, pentru că și ea și-a căutat-o foarte mult. Era o femeie care te aducea în starea aia”, a mai spus Tzancă Uraganu.

Întrebat dacă a fost singura femeie pe care a bătut-o, manelistul a zis: „Am mai lovit și eu femeile în relațiile mele... o palmă... două. Nu, nu sunt un tip violent, dar o femeie, atunci când țipă foarte mult sau când face o criză de gelozie, poate îi mai dai o palmă s-o trezești, s-o stăpânești. Se mai întâmplă o chestie din asta... Nu înseamnă că i-am dat bâte și cuțite, pumni și picioare, să mă sui cu picioarele pe capul femeii. Dar o palmă... două... un picior... mai dai la femeie. Bine... știu că nu este normal, dar te mai aduce în disperarea aia”.

Aici, după ultima declarație, poate ne ajută un psihiatru pentru, desigur, o părere.

Cât despre părinții lui, Tzancă Uraganu a spus că taică-su o bătea pe maică-sa: „Da, a lovit-o pe mama. I-am reproșat asta, m-am certat cu el să nu mai facă așa. Am simțit furie, tot ce este mai rău. Dar nu a bătut-o niciodată în așa hal încât să ajungă la spital”.

 

Cazul lui Tzancă Uraganu nu e doar despre un manelist care și-a permis să declare public că a lovit femei. Este despre o întreagă cultură a violenței domestic acceptate, minimalizate, ascunse sub preșul „așa se întâmplă în familie”. Este despre generații crescute cu ideea că bătaia „mai educă”, că femeia „și-o caută”, că palma „o trezește”.

Tzancă nu a inventat nimic. A preluat, de la propriul tată care își lovea soția, un model toxic și l-a transmis mai departe, cu nonșalanță. Și aici e problema reală: Moștenirea culturală a violenței.

În România, o femeie este bătută la fiecare 30 de secunde. Multe ajung în spitale, altele la morgă. În fiecare an, peste 20.000 de femei cer ordin de protecție împotriva bărbaților din viața lor. Și totuși, când un artist își normalizează violența, reacția publică e de râsete, like-uri și „așa sunt ei, mai temperamentali, plus că... cine știe ce a făcut femeia...”.

Nu, nu „așa sunt ei”. Așa suntem NOI, ca societate, când nu spunem lucrurilor pe nume. Când nu înțelegem că o palmă nu e doar o palmă, e începutul unui ciclu de abuz. E o rană care nu se vede pe piele, dar se imprimă adânc în psihicul unei femei.

 

Bărbat adevărat? Cu lingura în mână, nu cu palma

 

Editorialul acesta nu e doar despre Tzancă. E despre un stat care nu pedepsește ferm violența domestică. Despre un sistem educațional care nu vorbește cu tinerii despre respect și egalitate. Despre o societate care încă mai consideră că femeia trebuie „stăpânită”, despre bărbații care cred că o femeie trebuie să facă tocăniță și să dea cu mopul, să facă copii și să-și țină părul prins în coc, că n-are timp să se spele pe cap, că trebuie să pună „mâncare pe masă” „la bărbat”.

Un bărbat adevărat nu are nevoie să-i aducă femeia farfuria. Are două mâini, se poate ridica singur, se poate hrăni singur. Nu ești animal să aștepți să fii hrănit. Nu aștepta femeia să-ți pună blidul în față.

Și e despre responsabilitatea noastră de a nu normaliza discursuri de acest fel. Căci în clipa în care un artist cu milioane de urmăritori spune liniștit „am mai dat și eu o palmă, două... nu-i mare lucru”, iar noi trecem mai departe, devenim complici.

În România anului 2025, nu mai avem voie să fim complici.

Iar Tzancă zice practic că... dacă nu te bate „iubi” până ajungi în spital, nu-i mare schemă, dar ce crezi... Unii știu să lovească, fără să lase urme. Cei care provenim din familii în care am văzut violența ani la rând știm cel mai bine despre ce e vorba. Și aici sunt două categorii de oameni: cei care au crescut văzându-și mama bătută și acum urăsc cel mai mult violența, iar ceilalți cărora li se pare ceva normal. 

Nu trebuie să zic în ce categorie spun. Pare evident, nu?

Și revenind. 

Asta se întâmplă în multe cazuri și e cea mai perversă și monstruoasă formă de violență. Unii agresori își calculează loviturile astfel încât să nu lase urme vizibile. Nu dau pumni în față, ci în zone acoperite de haine (torace, spate, coapse) sau aplică „lovituri controlate” pentru a evita vânătăile evidente. Uneori recurg chiar la metode de strangulare, presiune fizică sau agresiuni psihologice, care nu lasă urme imediate dar au efecte devastatoare.

Specialiștii în combaterea violenței domestice atrag atenția că aceasta este o tactică deliberată. Agresorul știe că victima ar putea merge la poliție sau la spital, iar lipsa urmelor vizibile face mai greu de demonstrat abuzul.

De aceea, legislația și psihologia tratează violența domestică nu doar prin prisma urmelor fizice, ci și a traumei emoționale și psihologice, care rămâne chiar și atunci când corpul nu arată nimic.

 

Un monstru nu e doar cel care lovește până lasă sânge. Un monstru e și cel care lovește cu precizie, calculând unde să lovească pentru ca victima să nu poată demonstra nimic. Asta nu e doar violență. E cruzime rece, premeditată.

 

Iar o palmă chiar e ce spune: Adică... o palmă, adică VIOLENȚĂ. Dacă spui că femeia avea gura mare și TREBUIA să-i dai o palmă, s-o calmezi, află că, pe Strada Principală 117, Săpoca (Buzău), sigur e un loc cu un pat care te așteaptă și pe tine. Până te calmezi. 

Iar femeia trebuie să plece nu la prima palmă, ci la prima voce ridicată. Prima palmă nu trebuie să existe. Sunt atâția bărbați în lume, sigur mai e câte unul normal. Care nici nu bate femei, nici nu le pune să le facă tocană. Și-l căutăm până îl găsim.

Iar Tzancă... mai bine ar deschide gura doar ca să cânte, în rest e ok. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Tzancă Uraganu, declarații scandaloase. Manelistul lovește, iar România tace
30 aug 2025, 15:36
Avertismentul unui expert: Nu mai puneți aceste fructe și legume în frigider!
29 aug 2025, 21:15
Atenție la pepene! Când poate deveni un dușman pentru sănătate
20 aug 2025, 11:00
Numele surprinzător al unui bebeluș, inspirat de inteligența artificială, a stârnit dezbatere intensă
20 aug 2025, 09:10
„Enzima miracol” a doctorului Hiromi Shinya. Ce ar trebui să mănânci pentru a trăi 100 de ani
18 aug 2025, 09:55
Summit Alaska. Astrologia războiului: Cristina Demetrescu explică de ce momentul ales de Trump ar putea fi o greșeală
15 aug 2025, 21:12
ParintiSiPitici.ro
„Toți părinții să-și ia copiii și să se uite la acest film de pe Netflix înainte să înceapă școlile și grădinițele!” De ce spun specialiștii că e cea mai bună lecție în lupta cu bullyingul
29 aug 2025, 12:57
Oamenii de știință reușesc să „citească gândurile” cu o precizie de 74%
14 aug 2025, 23:35
Nici cactuși, nici bonsai! Șase „plante-ventilator” care îți răcoresc casa și absorb căldura
13 aug 2025, 23:41
Un bărbat a urmat o dietă de la ChatGPT și a ajuns la spital cu o boală din secolul al XIX-lea
13 aug 2025, 16:18
Este adevărat că telefoanele mobile sunt rezistente la apă? Acești doi factori le pun în pericol
12 aug 2025, 22:36
Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci morcovi românești 7 zile la rând. E neașteptat ce transformări se fac în organism
12 aug 2025, 16:17
Leguma tinereții fără bătrânețe: Secretul sănătății din grădină românilor. Poți arăta la 60 de ani ca la 40 cu un aliment-banal
11 aug 2025, 20:33
Cele trei momente din viața femeii care o fac să îmbătrânească, potrivit Harvard. Există un antidot
11 aug 2025, 18:45
Capcanele limbii: Știi cum se spune „compot de prune” în franceză?
11 aug 2025, 18:26
Nu caloriile, ci acest număr ascuns din alimente îți schimbă sănătatea. Și puțini știu de el
11 aug 2025, 16:43
SUA pun în vânzare niște picături pentru ochi care corectează vederea fără a fi nevoie de ochelari. Are efect 10 ore
10 aug 2025, 23:26
Bill Gates dezvăluie locul de muncă care nu va fi niciodată înlocuit de inteligența artificială
10 aug 2025, 20:32
Cea mai bună metodă de a-ți răcori casa fără a folosi aer condiționat în plină caniculă / video
09 aug 2025, 21:12
Care era micul dejun preferat al Prințesei Diana. Bucătarul ei a zis abia acum
09 aug 2025, 17:33
Codin Maticiuc, mesaj emoționant despre Theo Rose: Pentru asta, am să îi fiu fan, prieten și sprijin o viață
08 aug 2025, 16:28
Prezentarea perfectă începe cu aceste 5 trucuri esențiale
06 aug 2025, 16:47
De ce ar trebui să înmoi nucile înainte de a le consuma. Truc foarte bun pentru digestie
01 aug 2025, 22:07
Cum să alegi un șampon bun. Sfatul unui medic dermatolog pentru curățarea corectă a scalpului
31 iul 2025, 18:08
Simptomele care apar dacă mergi cu o mașină electrică
30 iul 2025, 20:18
Așa arată o casă la 1 euro în Italia, abia cumpărată. Imagini din interior. ”Am avut noroc din nou”
30 iul 2025, 15:41
De ce femeile medic din România nu au unghiile făcute
29 iul 2025, 19:08
Thea Haimovitz: Bunica mea, la 70 de ani, avea o față ca de 40! Trucul simplu pe care îl avea. Poți să faci acasă, zilnic, durează cinci minute - video
20 iul 2025, 09:37
Ce să nu faci pe 20 iulie, de Sfântul Ilie. Lucruri interzise, conform tradiției
19 iul 2025, 23:02
Mănânci ouă prăjite? Iată ce arată un nou studiu unic la nivel mondial!
19 iul 2025, 17:50
Băutura care ar hidrata mai eficient decât apa. În compoziția sa este secretul
05 iul 2025, 19:40
Dacă dormi cu aerul condiționat pornit, trebuie să citești asta: Sfaturi și trucuri ca să nu ai de suferit
19 iun 2025, 23:33
Motivul pentru care medicii de la Harvard recomandă să nu se folosească hârtie igienică
12 iun 2025, 09:43
Cât costă o porție de urs la tavă în România. Se servește cu sos brun și garnitură la alegere
09 iun 2025, 09:01
Numărul de cameră pe care ar trebui să-l eviți când ajungi la un hotel
07 iun 2025, 22:33
Superaliment, aliat ideal în curele de slăbire. Această delicatesă este foarte puțin cunoscută în România
23 mai 2025, 23:44
Cum să hrănești găinile pentru consum propriu: Niciodată nu le vei mai da așa ceva de acum înainte
23 mai 2025, 20:49
Mănânci năut din supermarket? Truc: Cum reduci „marele pericol” din el
21 mai 2025, 20:29
Ce să mănânci când ești la PMS: Alimente care te ajută să nu o iei razna
20 mai 2025, 22:27
Austria a câștigat Eurovision 2025. Cine este JJ și ce spune piesa Wasted Love. Ascultă piesa AICI
17 mai 2025, 21:03
Telefonul transparent care a înnebunit TikTok! „Ce mai e și ăsta?!” / video
17 mai 2025, 16:43
De ce sunt pisicile portocalii unice
15 mai 2025, 20:08
Cum să slăbești mâncând pâine. Trucuri pentru o siluetă de invidiat
05 mai 2025, 22:16
Ai acest obicei la baie? Risc de hemoroizi cu 46% mai mare
05 mai 2025, 21:13
De ce un diamant albastru excepțional a fost restras de la o licitație a casei Christie’s Geneva
04 mai 2025, 12:51
Fructul puțin cunoscut în România care înlocuiește zahărul și este bogat în antioxidanți
27 apr 2025, 18:43
Un cardiolog dezvăluie trucul infailibil pentru a adormi în mai puțin de un minut: „Ești gata să dormi ca un bebeluș?”
25 apr 2025, 21:05
Băutura longevității pe care Julianne Moore o consumă zilnic pentru a se menține tânără și plină de vitalitate la 64 de ani
25 apr 2025, 17:55
Cele mai frecvente capcane în slăbit: „Mănânc puțin, dar nu slăbesc”. De fapt... te îngrozești dacă începi să numeri caloriile! Iată alimentele care te păcălesc!
23 apr 2025, 22:52
Apocalipsa astrală de la alegerile prezidențiale 2025. Astrologul Cristina Demetrescu: Sper să nu fie cazul. Dar va trebui să ne urcăm într-o barcă, chiar dacă nu era ce speram
23 apr 2025, 17:23
Coincidență stranie legată de data morții papei Francisc
22 apr 2025, 23:26
Sărbătoare mare pe 28 aprilie 2025! Preot: Nu căutați în calendar pentru că n-o s-o găsiți
22 apr 2025, 22:57
Cele mai noi știri
acum 15 minute
Planul lui Trump de expulzare în masă a migranților, blocat de o instanță federală
acum 23 de minute
Israelul însăsprește asediul în Gaza. Crucea Roșie avertizează că e imposibilă o evacuare a ultimului bastion al grupării teroriste Hamas
acum 1 ora 0 minute
Incendiu în apropierea „palatului lui Putin“ de la Marea Neagră
acum 1 ora 1 minute
Tzancă Uraganu, declarații scandaloase. Manelistul lovește, iar România tace
acum 1 ora 7 minute
Cum să faci bubble tea acasă. La ce trebuie să fii atent
acum 1 ora 21 minute
Zelenski vrea „măsuri reale“ contra Rusiei
acum 1 ora 48 minute
Cum se pun șoferii români în pericol. Titi Aur explică ce a văzut pe drumurile patriei / video
acum 2 ore 2 minute
Ce le promite Kim Jong Un familiilor „martirilor” care au murit luptând pentru Rusia
Cele mai citite știri
pe 29 August 2025
Macron, anunț privind demisia din funcția de președinte al Franței
pe 29 August 2025
Numărul urșilor crește semnificativ în zonele de câmpie
pe 29 August 2025
Un proiect din pachetul 2, scos. Bolojan a plecat când a fost întrebat despre subiect. Dogioiu, răspuns / video
pe 29 August 2025
Mulți îl au deja, dar puțini știu că aduce bani. Vezi dacă și tu ai acest dispozitiv în casă
pe 29 August 2025
Pachet 2 măsuri. Grindeanu: Nu suntem de acord cu o astfel de măsură
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel