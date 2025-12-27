Ce pregătește Castelul din Balcic în 2026: o surpriză la intrare și 3 proiecte mari

Institutul Cultural de Stat al Castelului din Balcic a primit aproximativ 200.000 de vizitatori din Bulgaria şi din străinătate în 2025, a anunţat în decembrie directoarea Galina Mitkova. Pe parcursul anului, complexul a găzduit peste 70 de expoziţii, concerte, festivaluri şi iniţiative educaţionale, îmbinând tradiţiile consacrate cu noi formate culturale, potrivit Agerpres.

Mitkova a evidenţiat trei proiecte-cheie pentru 2026. Primul este donarea unei sculpturi de bronz către Castel de către Balcica Mosescu, fiica ultimului primar român al oraşului, Octavian Moşescu, şi de bulgăroaica Penka Dobreva. Sculptura este deja instalată, urmând ca dezvelirea oficială să aibă loc anul viitor.

Castelul a fost construit între 1924 şi 1934, pe când Dobrogea făcea încă parte din România. În 1940, conform Tratatului de la Craiova, România a cedat înapoi Bulgariei Dobrogea de Sud.

Al doilea proiect, "Firele Timpului", finanţat de Fondul Naţional pentru Cultură, va restaura atelierul de croitorie, care găzduieşte o maşină de cusut veche de peste 100 de ani.

A treia iniţiativă presupune crearea unei expoziţii cu o cameră de nuntă din anii 1930-1940 în clădirea de lângă cascadă, prezentând mobilier, îmbrăcăminte şi obiecte personale donate, fiecare însoţit de un videoclip şi o poveste personală.

Castelul a lansat deja programul cultural "Tradiţii Bulgaria", parte a iniţiativei cu tema "Balcik: O scenă a culturilor lumii". Membrii unei asociaţii locale dedicate persoanelor cu dizabilităţi au prezentat un ritual de Ajun. De asemenea, este expusă o expoziţie de sculptură în lemn realizată de Ivan Iotov şi fiul său. Evenimentul de două zile va include recitaluri de muzică populară şi o cină tradiţională bulgară, urmate de plimbări ghidate, prezentarea costumelor populare şi demonstraţii culinare însoţite de obiceiuri de Crăciun.

Bilet unic de acces

Tot în 2026, se preconizează introducerea unui bilet unic de acces pentru Institutul Cultural de Stat "Castelul" şi Grădina Botanică a Universităţii din Balcik, au anunţat cele două instituţii într-o conferinţă de presă comună.

Galina Mitkova a menţionat că instituţiile colaborează pentru a face vizitele la complex mai uşoare şi mai plăcute, Ministerul Culturii şi Universitatea din Sofia sprijinind eforturile de a încheia actualul sistem cu case de bilete separate.

Şefa Grădinii Botanice, Veselina Ilieva, a precizat că un grup de lucru înfiinţat prin ordin al ministrului culturii pregăteşte un nou model de management. Unul dintre paşii următori este elaborarea unui caiet de sarcini pentru o licitaţie publică ce va permite introducerea unui sistem unificat de acces. Până atunci, cele două obiective vor continua să vândă bilete combinate.

Planurile includ instalarea de automate pentru bilete la intrări şi o platformă de vânzare online. Este aşteptată o uşoară creştere a preţului, în timp ce biletele pentru adulţi, copii, familii şi abonamente sezoniere vor fi menţinute.