Turism la negru! Bani în buzunar, dar probleme enorme pentru turiști

Potrivit lui Traian Bădulescu, expert în turism și purtător de cuvânt al ANAT, un apartament poate fi clasificat la maximum trei stele, deoarece nu oferă toate facilitățile unui hotel, însă trebuie să îndeplinească standardele specifice acestei categorii.

"Trebuie să răspundă criteriilor standard. Un apartament are de obicei 3 stele, nu poate să aibă mai mult, precum un hotel, pentru că nu oferă toate facilitățile, dar poate să fie clasificat la 3 stele", a spus Traian Bădulescu.

Procesul este simplu și gratuit: proprietarul trebuie să depună un dosar care să ateste dreptul de proprietate și să descrie utilitățile disponibile, după care o echipă a Ministerului Turismului efectuează evaluarea. În aproximativ o lună, apartamentul primește clasificarea corespunzătoare. Aceasta implică însă responsabilități clare.

"Trebuie să cheme o echipă a Ministerului Turismului, să depună un dosar în care să arate că e proprietar, care sunt utilitățile, iar în maxim o lună primește clasificarea. Nu costă absolut nimic, doar că din momentul acela poate să fie controlat, turiștii pot face o plângere Ministerului și ANPC-ului, pentru că sunt clasificate și trebuie să plătească, bineînțeles, taxe și impozite, firește. Tocmai de aceea, ce e la negru, e o concurență neloială, pentru că cei care fac turism la negru își permit să ceară mai puțini bani, neplătind absolut nici o taxă, dar un turist care se cazează la negru, cui poate face reclamație?", a explicat Traian Bădulescu, expert în turism şi purtător de cuvânt al ANAT.

