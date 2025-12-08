Româncă, întâmplare șocantă în Hagia Sophia din Istanbul. Tocmai își făcuse o poză cu fetițele sale. ”O mare mizerie”

”Vă scriu să vă povestesc ce am pățit. Am fost împreună cu soțul și cele două fetițe ale mele în vizită la Hagia Sofia. Eu cu soțul am mai fost de 4 ori în Istanbul, dar pentru fetițe era prima oară. Am plătit biletele, am cumpărat eșarfa aceea de la intrare, deoarece nu am avut la mine nimic să-mi acopăr părul. Toate bune și frumoase până la jumătatea turului.

Atunci, vine o domnișoară la mine și îmi cere telefonul. Telefonul tocmai ce mi-l dădea în mână soțul meu care ne făcuse o poză mie și fetelor și spune ca nu avem voie poze și că vrea să-i dau să vadă pozele din telefon.

Inițial, am crezut ca vrea să vadă ce am fotografiat, deși era imposibil să pozezi ceva de sus de acolo în condițiile în care soțul meu s-a dat și mai în spate ca să intrăm bine în poze. Ea decide să șterg toate pozele (vreo 12) pe care le făcusem în Hagia Sofia.

Toți cei din jur făceau poze.

Mi-a cerut apoi să-i demonstrez că am golit incusiv albumul cu cele șterse. Acesta este un abuz, I-am arătat ca sunt poze doar cu noi și de la distanță și nimic compromițător, dar nu a contat nimic. Nu credeam ca se va ajunge la așa ceva într-un obiectiv turistic vechi, în care teoretic ar trebui să se dovedească o conviețuire pașnică.

A mai pățit la fel cineva?!” a scris o româncă pe un grup dedicat turiștilor în Istanbul.

Situație asemănătoare la Prislop, în România

”Nu am pățit așa ceva în Hagia Sofia! Am făcut poze, mai ales la picturile bizantine! Dar acum câteva săptămâni în România, la mănăstirea Prislop, o măicuța în vârstă a smuls telefonul din mâna unei tinere și i-a șters toate pozele, inclusiv din Google foto. Deși nu se făcuseră poze de aproape. Așa că măicuțele noastre se descurcă cu tehnologia, mai puțin cu educația!” a comentat un internaut, la care altul a specificat: ”Există atenționări peste tot că nu ai voie să faci poze, educația noastră lasă de dorit de fapt”.

”Țara lor, regulile lor”

Referitor la situația din Turcia, un internaut a precizat: ”În diferite obiecte turistice, se interzice fotografiatul cu blitz. Vin și te pun să ștergi pozele ca altă dată să nu mai faci. Sau dacă în poza ta, intenționat sau nu, pot apărea femei musulmane cu fata acoperită. Țara lor, regurile lor”.

”O mare mizerie”

Ulterior, românca în cauză a venit cu precizări, aceasta explicând că nu a fost un moment tulburător, doar a trebuit să le explice fetițelor de ce s-au purtat urât cu ei. Pentru ceilalți, a explicat situația pe care a calificat-o drept un abuz. Aceasta revine asupra mesajului adăugând că ”Totul în Hagia Sofia este în badjocură făcut, întreg traseul. Cu paznici puși să te păzească ca pe vaci. O mare mizerie adusă demnității de turist. Celor din Istanbul e clar că le pac doar turiștii ce vin pentru cumpărători, de aceea e ok să se știe acest lucru, că ești bine venit doar dacă vii să-ți cheltui banii pe nimicuri”.

Și alți turiști din Istanbul au pățit același lucru

”Da, noi (am pățit asta n.r.). În afară de faptul că ne-au împins, efectiv, că nu avem voie într-o anumită zonă, unde erau și alte femei d-ale lor, au început să urle să nu mai facem poze, să le ștergem de față cu ea, și tot îmi îndesa în brațe o rochie care mirosea foarte rău a transpirație, să o iau pe mine, că mi se văd picioarele. Deși, când am intrat, mi s-a dat doar o eșarfă pentru cap, mi-a spus că este ok fusta peste genunchi. Nu știu dacă acea femeie lucra acolo, sau era doar o ciudată care nu avea ce face în timpul liber” a descris o altă turistă româncă.

”Da (am pățit) în curtea unei moschei mai micuțe, în care erau multe pisici... s-a apropiat foarte agresiv o domnișoară și m-a apostrofat, așa că, fiind în curte, am ieșit... culmea e că fotografiam pisicile” a scris o altă persoană.

”Și eu sunt turist ca și voi și am făcut poze cam peste tot, au încercat de câteva ori să ne restricționeze dar văzând că vorbim limba turcă ne-au lăsat în pace” scrie un altul.

”Am pățit și noi la Palatul Dolmabahche în 2019. Identic” mai notează un internaut.



