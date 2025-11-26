Fosfina a ucis familia Böcek, în hotelul din Istanbul. Substanța toxică, găsită inclusiv pe prosoapele din hotel

Familia Böcek, formată din mamă, tată, fetiță de 3 ani și un băiețel de 6 ani, se afla în Istanbul în vacanță. De origine turcă, întreaga familie locuia în Germania. Au mers în Istanbul, unde s-au cazat la Harbour Suits Old City din Fatih. În respectivul hotel, înainte de venirea familiei Böcek, a avut loc o dezinsecție realizată de o firmă formată din tată, fiu și un angajat. La intervenția în hotel, a fost angajatul, care a spus că a folosit aceeași concentrație ca de fiecare dată. Dar camera în care au fost cazați cei patru turiști se pare că nu avea un sistem de aerisire.

Fosfina a ucis familia Böcek

Acum, datele medicale confirmă, familia Böcek a fost ucisă cu un pesticid folosit la fumigaţia hotelului în care aceştia erau cazaţi. Raportul depus de procuror la instanță, marți, arată prezența gazului fosfină pe prosoape, măşti şi alte obiecte analizate din hotel.

Fosfina este o substanţă extrem de toxică, rezultă din reacţia fosfurii de aluminiu, conţinută în unele pesticide, cu apa sau umiditatea ambientală.

Pesticidele de acest tip trebuie utilizate doar cu extremă precauţie, fiind raportate decese în numeroase ţări, de la Statele Unite şi Regatul Unit până chiar la Turcia.

Au plecat în vacanță, dar nu s-au mai întors acasă

Membrii familiei decedate sosiseră la Istanbul cu trei zile înainte şi erau cazaţi la un hotel din cartierul Fatih. Ei au mers la spital în 12 noiembrie, acuzând greaţă şi vărsături în timpul nopţii.

După ce le-au fost administrate fluide intravenoase, ei au fost externaţi şi au revenit la hotel, însă la primele ore ale zilei următoare, deoarece simptomele s-au agravat, au fost transportaţi cu ambulanţa la clinică, unde cei doi copii au murit. Părinţii lor au murit zilele următoare.

Ancheta s-a concentrat iniţial pe o posibilă intoxicaţie alimentară. Autorităţile au închis restaurantul unde familia luase masa cu o zi înainte şi au reţinut mai mulţi vânzători de alimente consumate de familie.

Ancheta s-a concentrat asupra hotelului, după ce s-a constatat că şi alţi oaspeţi au prezentat simptome similare, însă mai uşoare.

Hotelul a fost, de asemenea, închis, iar aproximativ zece persoane se află în arest preventiv. Ancheta este în curs de desfăşurare.