Diana Buzoianu, premiată, în timp ce criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Elena Cristian "a rămas mută" în direct la TV

Criza apei potabile din România escaladează rapid și lovește acum și municipiul Moreni, din județul Dâmbovița, unde aproximativ 15.000 de oameni trăiesc sub interdicția de a folosi apa menajeră pentru gătit sau igienă, după contaminarea rețelei în urma problemelor apărute la barajul Paltinu. Situația, deja tensionată la nivel local, s-a transformat într-un scandal politic național, după ce ministra Mediului, Diana Buzoianu, a fost dur criticată pentru solicitarea unor verificări privind posibila distribuire a apei menajere către populație - o variantă respinsă categoric de Direcția de Sănătate Publică Prahova, în lipsa analizelor obligatorii.

Criza se adâncește și în Câmpina, unde sute de oameni stau de zile întregi fără apă, formând cozi interminabile pentru a-și procura apă potabilă sau apă menajeră. Nemulțumirile cresc, oamenii cer explicații clare, iar îngrijorarea că lipsa apei s-ar putea prelungi pune presiune pe autorități. În timp ce documente apărute în presă indică faptul că Ministerul Mediului ar fi fost deja informată despre situație, Diana Buzoianu respinge criticile, pasează responsabilitatea altor instituții și susține că presa minte. Între timp, deși haosul administrativ continuă, ministra își găsește timp pentru alte priorități: a fost premiată drept „tânăra lideră a anului” într-o gală desfășurată la Parlament.

Elena Cristian: Cred că și imaginile de la fața locului sunt tot o minciună, nu-i așa?

Subiectul a fost analizat pe larg de Elena Cristian, analist DC Business, într-o intervenție pentru România TV.

„Cred că și imaginile de la fața locului sunt tot o minciună, nu-i așa? Nimic nu-i adevărat. Oamenii aceea au apă, sunt bine, totul este bine. Documentele din presă sunt și ele o minciună, iar totul este fabricat.

Tot ce nu este în favoarea doamnei ministru este o minciună, ca să fim de acord cu dânsa. Revenind la realitate, am văzut că cine prezenta gala spunea despre doamna ministru, tânăra lideră a anului, că în fiecare zi merge la birou și pleacă de la birou. Asta face în fiecare zi. Mi s-a părut foarte interesant. Mi se pare o activitate extraordinară. Sunt puține situații în cariera mea de jurnalist când nu știu ce să comentez.

Apel către Nicușor Dan

Mi se pare atât de evidentă situația, mi se pare atât de evident că ministerul știa de situație, că nu are un plan de rezervă, că nu știe ce să facă, că nici nu era interesat de situația acelor oameni, că pur și simplu nu empatizează, ca să nu spun mai mult, încât mă gândesc oare cine ar trebui să iasă și să facă ceva?

Poate președintele României ar trebui să iasă și să spună 'doamna ministru ar trebui să plece. Trebuie să vină un ministru competent, care cunoaște domeniul, care știe ce să facă și care, într-o situație de urgență, informat fiind, are un plan pentru acei oameni'.

"Situația este fără precedent"

Doamna Buzoianu nu doar că nu-și asumă nimic, dar nu are un plan de rezervă. Dânsa cere demisii. Hai să demisionăm și eu și dumneavoastră. Hai să demisionăm cu toții, că nu știu de la cine cere demisii și nu știu cine ar trebui să demisioneze. Și-o cere singură în oglindă? Nu știu.

D-aia spun că situația este fără precedent. Dacă vă amintiți cazul Moșteanu, la fel, l-au ținut în brațe săptămâni în șir. L-au mângâiat pe creștet, de la premier în jos, și i-au spus 'fruntea sus! trebuie să reziști'. Până a ieșit, mă rog, Nicușor Dan cumva și i-a spus că trebuie să plece. Lucrurile trebuie lămurite! Oamenii nu pot sta atâta timp fără apă”, a explicat analista DC Business, Elena Cristian.

