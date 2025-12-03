€ 5.0910
|
$ 4.3656
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0910
|
$ 4.3656
 
DCNews Stiri Mesajul lui Robert Cazanciuc de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități
Data actualizării: 20:53 03 Dec 2025 | Data publicării: 20:52 03 Dec 2025

Mesajul lui Robert Cazanciuc de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități
Autor: Dana Mihai

cazanciuc-ccr_91189400 Foto: Inquam Photos / George Călin
 

Senatorul Robert Cazanciuc a transmis luni un mesaj amplu pe pagina sa de Facebook, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități.

A explicat importanța respectului, a accesului egal și a sprijinului real pentru toți membrii societății. 

Demnitatea și incluziunea, priorități esențiale

Robert Cazanciuc a punctat că această zi este un moment important pentru a reaminti că demnitatea și incluziunea nu sunt doar concepte, ci obiective care trebuie susținute prin politici publice și acțiuni concrete.

"Astăzi este celebrată Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, o zi dedicată recunoașterii demnității acestora în societate.

Citește și: Robert Cazanciuc, replică la Ciprian Ciucu: Regretabil, pe atât de rușinos și penibil

Este un moment în care ne reamintim că adevărata incluziune înseamnă respect, acces egal, sprijin real și oportunități pentru toți.

Programul „Lift pentru Viață”, un proiect necesar

Pentru ei, alături de copiii și seniorii ce trăiesc în zecile de mii de blocuri fără lift, mă voi lupta pentru ca Programul Național „Lift pentru Viață” să devină realitate. După cum știți, am lansat deja în dezbatere proiectul acestui program, ideea fiind îmbrățișată de foarte mulți reprezentanți ai autorității centrale și locale, ai mediului academic, ai mediului de afaceri, ai societății civile, precum și de colegi parlamentari.

Împreună putem transforma barierele în punți și diferențele în puncte de forță", a scris Robert Cazanciuc, pe pagina sa de Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Ziua Internaționala a Persoanelor cu Dizabilități
robert cazanciuc
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Se schimbă regulile jocului pe piața imobiliară? Bruxellesul pregătește un fond pentru locuințe
Publicat acum 27 minute
Ziua Națională a României în Austria. Bolojan: „Mulţumesc comunităţii româneşti. Ne faceţi cinste”
Publicat acum 29 minute
Administraţia Trump a lansat o operaţiune de arestare a imigranţilor la New Orleans
Publicat acum 46 minute
Mesajul lui Robert Cazanciuc de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități
Publicat acum 53 minute
Jurnalistul Liviu Mihaiu a zis cu cine votează la Primăria București
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Dec 2025
Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie
Publicat pe 01 Dec 2025
Iulia Scântei (CCR), la paradă în galben. Dar ați văzut celelalte poze?
Publicat pe 02 Dec 2025
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
Publicat pe 01 Dec 2025
Sondaj SOCIOPOL la Primăria București. Cine va câștiga Capitala? Răspunsul lui Chirieac
Publicat pe 02 Dec 2025
Roxana Moise a murit. Antrenoarea ei a dezvăluit ce tip de cancer avea sportiva
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close