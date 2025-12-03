Mesajul lui Robert Cazanciuc de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități

A explicat importanța respectului, a accesului egal și a sprijinului real pentru toți membrii societății.

Demnitatea și incluziunea, priorități esențiale

Robert Cazanciuc a punctat că această zi este un moment important pentru a reaminti că demnitatea și incluziunea nu sunt doar concepte, ci obiective care trebuie susținute prin politici publice și acțiuni concrete.

"Astăzi este celebrată Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, o zi dedicată recunoașterii demnității acestora în societate.

Citește și: Robert Cazanciuc, replică la Ciprian Ciucu: Regretabil, pe atât de rușinos și penibil

Este un moment în care ne reamintim că adevărata incluziune înseamnă respect, acces egal, sprijin real și oportunități pentru toți.

Programul „Lift pentru Viață”, un proiect necesar

Pentru ei, alături de copiii și seniorii ce trăiesc în zecile de mii de blocuri fără lift, mă voi lupta pentru ca Programul Național „Lift pentru Viață” să devină realitate. După cum știți, am lansat deja în dezbatere proiectul acestui program, ideea fiind îmbrățișată de foarte mulți reprezentanți ai autorității centrale și locale, ai mediului academic, ai mediului de afaceri, ai societății civile, precum și de colegi parlamentari.

Împreună putem transforma barierele în punți și diferențele în puncte de forță", a scris Robert Cazanciuc, pe pagina sa de Facebook.