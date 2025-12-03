€ 5.0910
Data publicării: 21:09 03 Dec 2025

Administraţia Trump a lansat o operaţiune de arestare a imigranţilor la New Orleans
Autor: Elena Aurel

Trump acordă grațiere unui fost președinte condamnat pentru trafic de droguri: A fost tratat nedrept Preşedintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres
 

SUA au început o operațiune la New Orleans pentru a prinde imigranți fără acte care au comis infracțiuni.

Departamentul pentru Securitate Internă al SUA (DHS) a anunţat miercuri lansarea unei operaţiuni "vizând imigranţi fără documente legale criminali" la New Orleans, reproşând autorităţilor democrate ale oraşului că nu cooperează cu poliţia pentru imigrare, relatează AFP, citată de Agerpres. 

Preşedintele Donald Trump şi-a reiterat marţi intenţia de a trimite militari ai Gărzii Naţionale la New Orleans (sud) aşa cum o făcuse deja în luna iulie la Los Angeles (vest), Washington şi Memphis (sud), de fiecare dată împotriva aprobării autorităţilor locale democrate. El a afirmat că aceste întăriri sunt necesare pentru lupta împotriva criminalităţii şi sprijinirea poliţiei federale pentru imigraţie (ICE).

Donald Trump a mai spus că a primit un apel în acest sens din partea guvernatorului republican al Louisianei, Jeff Landry."El a cerut ajutor la New Orleans şi vom fi acolo în circa două săptămâni", a asigurat Trump.

DHS a precizat într-un comunicat angajarea acestei operaţiuni "vizându-i pe imigranţii fără acte legale, criminali aflaţi în libertate din cauza politicilor de sanctuar" urmate de autorităţile democrate de la New Orleans.

Aşa-zisele politici de "sanctuar" adoptate de numeroase state şi oraşe democrate constau în limitarea strictă a colaborării între forţele de ordine locale şi poliţia federală pentru imigraţie, în special pentru a-i proteja pe migranţii fără acte în regulă de potenţiale ameninţări cu expulzarea.

În cadrul acestei operaţiuni, mai multe persoane au fost reţinute în cursul dimineţii, potrivit AFP.

VEZI ȘI: Putin a acceptat parţial planul american pentru Ucraina, dar respinge punctele „inacceptabile”

Donald Trump și imigrația ilegală

Donald Trump a făcut din lupta împotriva imigraţiei clandestine o prioritate absolută, evocând o "invadare" a SUA de către "criminali veniţi din străinătate" şi comunicând pe larg despre expulzările de imigranţi.

Guvernul său asimilează sistematic criminalitatea cu imigraţia clandestină, asigurând că ţinteşte în imigranţii "cei mai răi dintre răi" care au comis crime.

Dar potrivit statisticilor nefăcute publice ale ICE, obţinute de experţi de la Cato Institute, de tendinţă libertariană, doar 5% din persoanele arestate de poliţia pentru imigraţie de la începutul anului fiscal (1 octombrie) au fost condamnate pentru acte de violenţă şi aproape 70% nu au nicio condamnare.

DHS contestă aceste cifre, susţinând că "70% dintre arestările efectuate de ICE vizează imigranţi fără acte legale, infractori acuzaţi sau condamnaţi pentru delicte comise în SUA". 

VEZI ȘI: Donald Trump spune că va anula toate documentele semnate cu autopen-ul de Joe Biden, inclusiv grațierile

