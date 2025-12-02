€ 5.0893
Data publicării: 23:56 02 Dec 2025

Sabrina Carpenter le-a cerut reprezentanţilor Casei Albe să nu îi mai folosească muzica
Autor: Elena Aurel

Sabrina Carpenter a cerut Casei Albe să nu îi mai folosească muzica după ce administrația Trump i-a folosit un cântec într-un videoclip.

Vedeta pop americană Sabrina Carpenter le-a cerut marţi reprezentanţilor Casei Albei să nu îi mai folosească muzica, după ce administraţia Trump a inclus unul dintre cântecele ei într-un videoclip distribuit pe reţelele de socializare ce prezenta agenţi ICE care arestau mai multe persoane, informează Reuters, citată de Agerpres. 

Videoclipul, distribuit luni de Casa Albă, conţine hitul "Juno", lansat de Sabrina Carpenter în 2024. El arată agenţi de la acest serviciu federal american împotriva imigraţiei urmărind şi arestând persoane, în timp ce trecătorii înregistrau scena cu telefoanele lor mobile.

Textul explicativ al videoclipului conţine mesajul "Ai încercat vreodată asta? Pa-pa" - o trimitere la versurile melodiei - şi este însoţit de emoticoane.

"Acest videoclip este malefic şi dezgustător', a scris Sabrina Carpenter, în vârstă de 25 de ani, pe reţeaua de socializare X. "Nu mă implicaţi niciodată pe mine sau pe muzica mea pentru a ne pune în slujba agendei voastre inumane", a adăugat ea.

Ca răspuns, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Abigail Jackson, a declarat: "Iată un mesaj scurt şi concis pentru Sabrina Carpenter: nu ne vom cere scuze pentru deportarea din ţara noastră a criminalilor periculoşi, violatorilor şi pedofililor. Oricine i-ar apăra pe aceşti monştri bolnavi trebuie să fie prost sau încet la minte?".

Mai mulți artiști au refuzat să fie asociați cu Trump

Sabrina Carpenter, o cântăreaţă care a câştigat deja două premii Grammy, se alătură unei liste de peste douăzeci de muzicieni, printre care se află Neil Young şi The Rolling Stones, care s-au opus utilizării muzicii lor de către preşedintele Donald Trump.

Donald Trump, aflat în prezent la cel de-al doilea mandat prezidenţial neconsecutiv, are o prezenţă activă pe reţelele de socializare. Membrii echipei sale de comunicare publică adeseori videoclipuri scurte care conţin cântece foarte populare pentru a ilustra diverse conţinuturi video ce ilustrează eforturile preşedintelui de a-şi îndeplini promisiunile din campania electorală.

Videoclipul de luni părea să promoveze campania agresivă pe care administraţia americană a dus-o pentru a combate imigraţia ilegală de la începutul din luna ianuarie al celui de-al doilea mandat al preşedintelui Trump.

Criticii săi, printre care se află şi papa Leon al XIV-lea, au contestat modul în care administraţia Trump a încercat să-şi pună în aplicare agenda în materie de imigraţie, inclusiv prin arestări în instanţe, la colţurile străzilor din cartierele hispanice şi raiduri în clădirile de apartamente în care locuiesc persoanele suspectate că s-ar afla ilegal în Statele Unite. 

sabrina carpenter
casa alba
donald trump
