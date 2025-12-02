€ 5.0893
Papa Leon al XIV-lea îndeamnă la conviețuire și prietenie între creștini și musulmani în Europa
Data actualizării: 20:06 02 Dec 2025 | Data publicării: 20:06 02 Dec 2025

Papa Leon al XIV-lea îndeamnă la conviețuire și prietenie între creștini și musulmani în Europa
Autor: Alexandra Curtache

Papa Leon FOTO: Agerpres
 

Papa Leon al XIV-lea a lansat marți un apel către catolicii preocupați de dimensiunea creștină a Occidentului să se teamă mai puțin de islam, pledând pentru "conviețuirea" și "prietenia" dintre creștini și musulmani în Europa, potrivit agenției AFP.

Într-o conferință de presă desfășurată la bordul avionului cu care se întorcea de la Beirut la Roma, suveranul pontif a recunoscut existența unor temeri în rândul europenilor, dar a încurajat în același timp dialogul și respectul între religii.

Temeri recunoscute, dar contextul Libanului oferă lecții

Întrebat despre faptul că unii catolici percep islamul ca o amenințare la adresa identității creștine a Occidentului, papa american a recunoscut că există "temeri" în Europa. Acestea, a spus el, sunt adesea amplificate de grupuri care se opun imigrației și care încearcă să excludă persoanele de altă religie, origine etnică sau naționalitate.

Papa a subliniat, însă, că vizita sa în Liban, o țară multiconfesională unde musulmanii și creștinii coexistă de secole, oferă un exemplu de conviețuire posibilă. "Poate ar trebui să ne temem mai puțin și să căutăm modalități de a promova un dialog autentic și respectul", a adăugat suveranul pontif, evidențiind că experiența libaneză poate fi un model de urmat în Europa și America de Nord.

"Cred că una dintre marile lecții pe care Libanul le poate oferi lumii este să arate o țară în care islamul și creștinismul sunt prezente și respectate și în care este posibil să trăim împreună și să fim prieteni", a mai spus Papa Leon al XIV-lea.

Apel la colaborare și dialog între religii

În fața temerilor existente, papa a cerut o "colaborare" pentru a facilita dialogul și prietenia dintre musulmani și creștini. Suveranul pontif a recunoscut că, în practică, respectul și dialogul nu s-au manifestat întotdeauna, însă a subliniat că acestea reprezintă obiective importante pentru comunitățile religioase din Europa și America de Nord.

Acest mesaj vine într-un context în care tot mai mulți catolici din zone conservatoare și identitare din Europa și America de Nord percep sosirea migranților musulmani ca pe o amenințare la adresa rădăcinilor creștine ale continentului. În Franța, de exemplu, organizațiile musulmane au denunțat în ultimele zile un "climat toxic" și o "retorică dăunătoare care vizează musulmanii", mai ales în urma unui sondaj despre islam și a unui raport al dreptei din Senat care propune interzicerea vălului și a postului de Ramadan pentru copiii sub 16 ani.

Critici la adresa naționalismului și experiența papală

Născut în Statele Unite, Leon al XIV-lea a petrecut două decenii în Peru ca misionar în cadrul Ordinului Sfântului Augustin, experiență care i-a consolidat viziunea asupra dialogului intercultural și interreligios.

Papa a criticat ascensiunea naționalismului atât în Europa, cât și în Statele Unite, subliniind efectele negative ale politicilor restrictive asupra migranților. În special, el a denunțat "tratamentul inuman" aplicat migranților în timpul administrației lui Donald Trump, evidențiind astfel necesitatea respectului pentru drepturile omului în gestionarea migrației.

Un mesaj de pace și conviețuire

Apelul Papei Leon al XIV-lea vine într-un moment în care tensiunile între comunitățile religioase se intensifică în Europa și America de Nord, iar retorica politică privind imigrația și identitatea creștină devine tot mai polarizantă. Prin exemplul Libanului și prin propriile experiențe misionare, papa îndeamnă la depășirea fricii și la construirea unor punți de dialog și prietenie între musulmani și creștini, atât la nivel individual, cât și comunitar.

Suveranul pontif reiterează astfel un mesaj de toleranță, dialog și conviețuire, în care religia nu este un factor de divizare, ci un instrument de înțelegere și respect reciproc în societățile pluraliste.

papa leon
