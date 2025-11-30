€ 5.0906
Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Papa Leon: Aceasta e singura soluție pentru conflictul israeliano-palestinian
Data publicării: 21:11 30 Noi 2025

Papa Leon: Aceasta e singura soluție pentru conflictul israeliano-palestinian
Autor: Iulia Horovei

papa leon al xiv-lea Papa Leon al XIV-lea în timpul vizitei sale în Turcia, noiembrie 2025. Sursa foto: Agerpres
 

Suveranul Pontif a numit care este singura soluție, în opinia sa, în privința conflictului din Orientul Mijlociu.

Papa Leon al XIV-lea și-a reafirmat sprijinul pentru soluția cu două state în conflictul israeliano-palestinian, subliniind că este „singura soluție” dreaptă pentru ambele părți. Declarația vine în cadrul primei sale conferințe de presă ținută în zbor în calitate de papă, potrivit The Independent.

Comentariile Suveranului Pontif au fost făcute în timp ce se deplasa de la Istanbul la Beirut. Răspunzând întrebărilor jurnaliștilor turci, Papa Leon a confirmat că a purtat discuții cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, despre conflictele din Fâșia Gaza și Ucraina.

Papa Leon al XIV-lea: Existența statelor Israel și Palestina, „singura soluție”

El a subliniat „rolul important” pe care Turcia îl joacă în ambele situații, recunoscând eforturile anterioare ale Ankarei de a facilita negocierile dintre Rusia și Ucraina.

„Din păcate, încă nu am văzut o soluție. Dar astăzi există propuneri concrete pentru pace”, a declarat papa, exprimând speranța Sfântului Scaun ca Erdogan să continue dialogul cu Ucraina, Rusia și Statele Unite pentru a obține un armistițiu.

Referindu-se la Fâșia Gaza, Papa Leon a reiterat sprijinul tradițional al Sfântului Scaun pentru soluția cu două state, poziție consolidată prin recunoașterea unui stat palestinian în 2015. Mai multe țări au decis, în 2025, să recunoască statul palestinian.

El a recunoscut dificultățile actuale, afirmând: „Știm că în acest moment Israelul nu acceptă această soluție, dar noi o vedem ca singura care poate oferi o rezolvare conflictului în care se află”.

Pontiful a subliniat și rolul de mediere al Sfântului Scaun: „Suntem, de asemenea, prieteni cu Israelul și pîncercăm, alături de ambele părți, să fim o voce de mediere care să le apropie de o soluție justă pentru toți”.

În timpul șederii sale în Turcia, Papa Leon a evitat să menționeze direct conflictul din Fâșia Gaza și nu a făcut nicio referire la vizita sa la Moscheea Albastră din Istanbul în rezumatul călătoriei.

Scopul principal al vizitei papei în regiune a fost comemorarea a 1.700 de ani de la Conciliul de la Niceea, întrunire crucială din anul 325 d.Hr. a episcopilor din actuala localitate Iznik, Turcia, care a stabilit Crezul niceean. Acest crez rămâne un punct rar de consens între catolici, ortodocși și majoritatea protestanților la nivel mondial.

papa leon
papa leon xiv
papa
israel
orient mijlociu
palestina
