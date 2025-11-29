€ 5.0906
Papa Leon, gest fără precedent la Moscheea Albastră din Istanbul GALERIE FOTO
Data actualizării: 09:47 29 Noi 2025 | Data publicării: 09:43 29 Noi 2025

Papa Leon, gest fără precedent la Moscheea Albastră din Istanbul GALERIE FOTO
Autor: Roxana Neagu

moscheea albastră 3
 

Papa Leon al XIV-lea vizitează astăzi frumoasa Moschee Albastră din Istanbul.

Celebru monument otoman, Moscheea Albastră din Istanbul s-a aflat în renovare în ultimii ani. Lucrările sunt pe sfârșit, iar celebra moschee, emblemă a Istanbulului, se dezvăluie turiștilor frumos luminată și renovată spectaculos. În tonuri de gri și de albastru deschis, Moscheea Albastră uimește mai ales odată cu lăsarea serii, după cum se poate vedea în imaginile de mai jos: 

Foto DCNews.ro/ Moscheea Albastră/ Istanbul:

Astăzi, Papa Leon al XIV-lea este aşteptat la Moscheea Albastră din Istanbul, bijuterie emblematică a oraşului. Este a treia zi a vizitei sale în Turcia și prima vizită a suveranului pontif la un lăcaş de cult musulman de când i-a succedat în mai lui Francisc, care făcuse din dialogul cu islamul o piatră de temelie a pontificatului său.

Benedict al XVI-lea s-a rugat la Moscheea Albastră, la fel și Papa Francisc

Cu acest gest extrem de simbolic, Leon al XIV-lea calcă pe urmele lui Benedict al XVI-lea, care s-a rugat acolo în 2006, la fel ca şi Francisc în 2014 alături de Marele Muftiu al Istanbulului.

După Paul al VI-lea (1967), Ioan Paul al II-lea (1979), Benedict al XVI-lea (2006) şi Francisc (2014), Leon este al cincilea papă care vizitează Turcia.

De duminică până marţi, îşi va continua călătoria cu o vizită mult aşteptată în Liban. 

Nu va vizita și Hagia Sofia 

Dar, spre deosebire de ei, nu va vizita Hagia Sofia, fosta bazilică transformată în moschee în 2020, situată la 300 de metri vizavi. Papa Francisc declarase că este ”profund întristat” de această decizie a preşedintelui islamist-conservator Recep Tayyip Erdogan.

Citește aici: Hagia Sophia, transformată în moschee. Episcopul Huşilor cere boicot: Niciun turist în Istanbul 

Informații despre Moscheea Albastră

Moscheea Sultanahmet, cunoscută sub numele de Moscheea Albastră datorită plăcilor de faianţă care îi împodobesc pereţii, este una dintre principalele atracţii turistice ale Istanbulului. Compusă din şase minarete, a fost construită în secolul al XVII-lea pe locul fostului "palat sacru" al împăraţilor bizantini, în timpul domniei sultanului otoman Ahmed I.

Moscheea Albastră poate fi vizitată gratuit de turiști. 

papa leon
istanbul
moscheea albastra
Comentarii

