Pregătiri pentru epoca post-Trump: democrații caută în AI un "Soros", conservatorii îi construiesc o platformă lui Vance
Data actualizării: 18:33 28 Dec 2025 | Data publicării: 18:31 28 Dec 2025

Pregătiri pentru epoca post-Trump: democrații caută în AI un ”Soros”, conservatorii îi construiesc o platformă lui Vance
Autor: D.C.

jd vance donald trump Vicepreședintele american JD Vance (stânga), președintele american Donald Trump (dreapta). Sursa foto: Agerpres
 

După ce președintele Trump ar fi respins ideea unui al treilea mandat, conservatorii din tabăra republicanilor se mobilizează în sprijinul lui JD Vance, la alegerile preliminare. De cealaltă parte, progresiștii cer Partidului Democrat să atace Big Tech așa cum Trump a făcut cu Soros.


Turning Point, o organizație politică conservatoare din SUA, fondată în 2012 de Charlie Kirk, se mobilizează în sprijinul vicepreședintelui JD Vance, scrie Los Angeles Times. Puternică în mediul universitar și pe rețelele sociale, mișcarea Turning Point a avut o contribuție importantă în revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, iar acum l-ar favoriza pe vicepreședintele Vance drept candidat la prezidențialele din 2028.
Văduva lui Kirk l-a invitat pe JD Vance la conferința anuală a Turnig Point, organizată săptămâna trecută în Arizona, declarându-și sprijinul pentru  acesta, iar un sondaj în rândul participanților la conferință a arătat o susținere de 84% pentru nominalizare. Turning Point USA va face campanie pentru Vance, astfel încât acesta să aibă o cotă atât de mare în rândurile republicanilor încât să nu mai conteze în cursa internă niciun alt candidat. La începutul acestei luni, Marco Rubio, care fusese anterior vehiculat de Trump drept posibil succesor, a declarat pentru Vanity Fair că îl va susține pe vicepreședinte, dacă acesta își anunță candidatura. 

Să fii cu mândrie, deschis și fără rezerve împotriva AI

Democrații încearcă să găsească o temă de campanie pentru alegerile parlamentare din 2026 și pentru prezidențialele din 2028. Aripa de stânga câștigă teren în partid și cere ”să fii, cu mândrie, deschis și fără rezerve anti-AI”, scrie Politico. 

Nu este suficient să reglementezi companiile tehnologice care dezvoltă inteligența artificială. Think tank-urile și consultanții politici cred că există o oportunitate în creștere pentru democrați, dacă valorifică teama sau chiar furia generate de haosul pe care AI l-ar putea provoca în viața oamenilor — de la scumpirea energiei până la pierderi masive de locuri de muncă — canalizându-le într-o mișcare populistă. 
Trump l-a portretizat pe George Soros ca simbol al unei elite globale care manipulează politica și mass-media, sprijinind progresismul, migrația și organizațiile civice care subminează valorile tradiționale americane. 
Democrații ar putea folosi aceeași strategie, punând în locul lui Soros mogulii Big Tech, din California. Sondajele arată că 80% dintre americani consideră că ar trebui reglementat mai dur și mai rapid sectorul AI și doar 17% cred că acesta va avea un impact pozitiv, în următorii 20 de ani. 

