JD Vance atacă frontal neomarxismul. Lupta reală dintre conservatori și progresiști. Chirieac: Va schimba viitorul lumii

Vicepreședintele american JD Vance a lansat un atac frontal la adresa stângii americane și a ceea ce el numește „mașinăria” care ar submina Statele Unite din interior, într-un discurs rostit la AmericaFest 2025, eveniment organizat de TPUSA. Tonul a fost dur, direct, fără nuanțe diplomatice. „Nu vă amăgiți”, a avertizat Vance, susținând că, în ciuda eforturilor administrației Trump, adversarii ideologici rămân „încă foarte puternici”. Mesajul său conturează limpede noua linie conservatoare a Casei Albe, la un an de la revenirea lui Donald Trump la putere: confruntare deschisă cu elitele progresiste, instituțiile federale și marile corporații, într-un discurs care amestecă politica internă cu teme culturale și identitare.

JD Vance: "Ei câștigă atunci când țara noastră pierde. Se îmbogățesc când tu devii mai sărac"

Vance a vorbit despre „activiști” care ar dăuna copiilor, despre corporații care promovează diversitatea, dar mută locuri de muncă în afara SUA, despre judecători și procurori acuzați că blochează agenda prezidențială. "Ei câștigă atunci când țara noastră pierde. Se îmbogățesc când tu devii mai sărac. Îi angajează pe imigranții ilegali pe care îi aduc să-ți ia locurile de muncă. Beau vin bun în țările în care îți expediază locurile de muncă. Te cenzurează pentru că ar prefera să distrugă Constituția decât să riște să piardă o dispută. Sunt grupurile de activiști care vor să vă otrăvească copiii cu terapie de substituție hormonală și toxine în aprovizionarea cu apă. Sunt consiliile de administrație ale corporațiilor care promovează cote de diversitate în timp ce se plâng de faptul că Donald Trump nu le mai permite să transfere locuri de muncă americane în străinătate și asta e tot. Sunt judecătorii districtuali necinstiți care au emis ordonanțe judecătorești la nivel național de fiecare dată când președintele ridică un deget. Sunt procurorii districtuali ai lui Soros care au aclamat în timp ce orașele lor ardeau", a spus vicepreședintele, descriind o luptă de uzură între două viziuni incompatibile asupra Americii. Finalul discursului a fost unul mobilizator, adresat direct bazei conservatoare, în care Vance a preferat "o mișcare de gânditori liberi" în locul unei mase obediente de "drone care ascultă de ordinele lui George Soros". Declarațiile sale au fost puse sub lupă și în România de analistul Bogdan Chirieac, la România TV, care a comentat implicațiile acestui discurs pentru viitorul politic al SUA, reconfigurarea geopoliticii mondiale și confruntarea tot mai dură dintre vechile și noile ideologii.

Bogdan Chirieac: "Nu este o poveste această luptă ideologică. E cât se poate de reală și va afecta viitorul acestei planete"

"Trebuie să înțelegem că nu este o poveste disputa ideologică dintre noua administrație de la Casa Albă și acest curent numit neomarxism, soroșism, progresism, globalist, sau cum vreți dumneavoastră să-i spuneți. Deci, această luptă se dă atât în SUA, între conservatori și progresiști, cât și între SUA și Europa. Ea, la rândul ei, se dă și în interiorul Europei, tot între aceste tabere. Dacă acum administrația de la Casa Albă este conservatoare, partidul democrat din SUA este, în anumite părți, acaparat de neomarxism. În Europa există țări unde conservatorii și naționaliștii sunt la putere, unele cu rezultate foarte bune, cum este exemplul Giorgiei Meloni în Italia, și sunt și zone, precum Bruxelles-ul, unde progresiștii sunt la putere. Nu este o poveste această luptă ideologică. E cât se poate de reală și va afecta viitorul acestei lumi. Este, dacă vreți, aproximativ aceeași cu lupta care a fost între capitalism și comunism. De aici rezultă și noile alianțe și noile abordări la nivel mondial. Știm cum arăta Noua Ordine Mondială. Generația mea o știe foarte bine, cea înainte de 1989. Lupta era între comunism și capitalism. Comunismul a picat fiindcă era o ideologie la fel de toxică ca și fascismul. Ea a fost înlocuită de capitalismul liberal. Există și alte forme de capitalism care nu sunt de dorit. Acum, uite că se întâmplă iar, într-un alt secol, sub o altă formă. România este supusă acestei lupte și se află sub atac. E un atac din partea progresiștilor pe mai multe subiecte cheie, mai ales în justiție. Se atacă zone importante ale unei națiuni, iar Justiția e un punct vital, esențial", a explicat Bogdan Chirieac.

