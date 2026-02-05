Croația pregătește noi reguli pentru muncitorii străini: Ce condiții ar putea deveni obligatorii

Guvernul croat a depus joi la parlament amendamente la Legea străinilor care introduc cerinţa ca lucrătorii străini să înveţe limba croată şi să promoveze un test de limbă pentru a le fi prelungite permisele, facilitând totodată schimbarea angajatorilor, informează agenţia croată de presă Hina, citată Agerpres.

Amendamentele vizează alinierea legislaţiei croate la legislaţia UE, inclusiv la directiva privind permisul unic de muncă şi la Pactul UE privind migraţia şi azilul.

Ministrul de Interne, Davor Bozinovic, a precizat că legea permite verificări amănunţite ale cetăţenilor ţărilor terţe la frontierele externe, stabileşte un mecanism independent pentru monitorizarea drepturilor fundamentale în timpul verificărilor la frontieră şi al procedurilor de azil şi prezintă procedurile de returnare pentru solicitanţii de azil respinşi.

Obligaţia de a învăţa limba croată

Printre modificările cheie se numără obligaţia de a învăţa limba croată şi de a promova un test de limbă după un an de rezidenţă, ca o condiţie pentru prelungirea unui permis de muncă şi de şedere. Lucrătorii străini vor putea să îşi schimbe rolul în cadrul aceluiaşi angajator pentru orice ocupaţie, nu doar în profesiile cu deficit de forţă de muncă, în urma unui test pe piaţa muncii. De asemenea, aceştia îşi pot schimba angajatorul după şase luni, fără a fi nevoie de un nou permis. Lucrătorii cu permise pentru ocupaţii cu deficit de forţă de muncă nu vor mai putea lucra în zone în care ocupaţia nu este solicitată. Totodată, şederea temporară în scop de studiu este extinsă de la unul la trei ani.

În acelaşi timp, proiectul prevede că angajatorii aflaţi pe "lista neagră" nu pot obţine noi permise de muncă timp de un an după descoperirea de nereguli, iar responsabilitatea de a notifica poliţia cu privire la încetarea unui contract de muncă trece de la lucrător la angajator, mai menţionează Hina.

