Stiri

N-a mai fost așa în Cuba de aproape 30 de ani: Insula a ajuns la 0 grade
Data publicării: 09:21 04 Feb 2026

N-a mai fost așa în Cuba de aproape 30 de ani: Insula a ajuns la 0 grade
Autor: Dana Mihai

Cuba frig- Freepik Cuba frig- Freepik

Cuba a înregistrat în zorii zilei de marţi valoarea termică de 0°C în provincia Matanzas, învecinată cu Havana.

Cuba a înregistrat în zorii zilei de marţi valoarea termică de 0°C în provincia Matanzas, învecinată cu Havana, ceea ce reprezintă cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată pe această insulă din Marea Caraibilor, a anunţat institutul său de meteorologie, citat de AFP.

Prima atingere a punctului de îngheț

Staţia meteorologică "Indio Hatuey "a înregistrat o valoare de 0 grade Celsius, atingând pentru prima dată punctul de îngheţ pe teritoriul cubanez şi reprezentând un nou record naţional" de temperatură minimală, a transmis institutul INSMET pe pagina sa de Facebook.

Precedentul record, care era de 0,6°C, fusese înregistrat în 1996 în provincia Mayabeque, care se învecinează cu Matanzas.

Centrul meteorologic din provincia Matanzas a confirmat prezenţa îngheţului la nivelul culturilor din zona staţiei "Indio Hatuey", un fenomen puţin întâlnit pe o insulă cu climă tropicală.

Istoricul măsurătorilor meteorologice

Cuba dispune de înregistrări meteorologice încă de la jumătatea secolului al XV-lea, însă cele mai fiabile dintre ele datează din a doua jumătate a secolului al XX-lea.

Citește și: Regimul comunist din Cuba ar putea cădea în 15 zile

Potrivit INSMET, scăderea neobişnuită a temperaturilor în Cuba se explică prin sosirea în regiune a unui front rece foarte intens ce provine din America de Nord, care a adus cu sine o masă de aer polar spre zona Mării Caraibilor.

Combinaţia dintre cerul senin, aerul uscat şi vânturile slabe în timpul nopţii a favorizat o răcire rapidă, făcând ca temperaturile să scadă până la niveluri neobişnuite pe o insulă obişnuită cu căldura pe aproape întreaga durată a anului.

Ger extrem și haos meteo în Statele Unite

O parte din suprafaţa Statelor Unite se confruntă în această perioadă cu un ger intens după trecerea unei masive furtuni de iarnă, care a făcut zeci de morţi, a lăsat fără electricitate sute de mii de persoane şi a semănat haos în traficul aerian.

În Florida, un stat american cunoscut pentru plajele sale şi căldura sa, situat la o distanţă de aproximativ 150 de kilometri de Cuba, aceste condiţii meteorologice au provocat şi un fenomen curios: căderea iguanelor din copaci, amorţite din cauza frigului. 

