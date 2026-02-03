Trump susține că republicanii ar trebui să „naţionalizeze” votarea în mai multe locuri

Preşedintele Donald Trump a declarat luni că republicanii ar trebui să "naţionalizeze" şi să "preia" votarea în cel puţin 15 locuri, nespecificate, reiterând afirmaţiile sale conform cărora alegerile din SUA sunt afectate de fraude pe scară largă, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Într-un interviu difuzat în cadrul unui podcast cu fostul său director adjunct al FBI Dan Bongino, Trump - care continuă să susţină că înfrângerea sa electorală din 2020 a fost rezultatul unei fraude - nu a oferit detalii despre ce intenţionează să facă.

Referindu-se la imigranţi, preşedintele a declarat la "The Dan Bongino Show": "Aceşti oameni au fost aduşi în ţara noastră pentru a vota, şi votează ilegal. Ştiţi, este uimitor că republicanii nu sunt mai duri în această privinţă".

"Republicanii ar trebui să spună că vrem să preluăm. Ar trebui să preluăm votarea în cel puţin 15 locuri. Republicanii ar trebui să naţionalizeze votul", a spus Trump în interviu.

El nu a specificat locurile, dar a precizat: "Avem state care sunt atât de necinstite, iar ele numără voturile. Avem state în care eu am câştigat şi care arată că nu am câştigat."

Republicani și oficiali din state resping naționalizarea alegerilor

Casa Albă nu a răspuns imediat la o solicitare de clarificare a remarcilor lui Trump.

Comentariile au fost primite cu respingere. Republicanul Don Bacon, membru al Camerei Reprezentanţilor, a scris pe X că "m-am opus naţionalizării alegerilor când preşedinta (Camerei Reprezentanţilor) Pelosi dorea schimbări majore la alegerile din toate cele 50 de state. Mă voi opune şi acum."

Separat, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat din Michigan, Cheri Hardmon, a transmis într-un comunicat: "Constituţia SUA însărcinează statele cu administrarea alegerilor, nu guvernul federal. Aceasta este legea."

Bongino a revenit la podcastul său după ce a părăsit Biroul Federal de Investigaţii luna trecută.

Comentariile lui Trump survin la câteva zile după ce FBI a percheziţionat un birou electoral din comitatul Fulton din Georgia pentru înregistrări din 2020, în timp ce preşedintele continuă să prezinte acuzaţii false de fraudă în legătură cu înfrângerea sa din 2020, care a fost respinse de instanţe, guverne de stat şi membri ai fostei administraţii a preşedintelui.

Într-o abatere de la normele de aplicare a legii, Trump a vorbit cu unii dintre agenţii FBI prin telefonul mobil a doua zi după percheziţie, în timpul unei întâlniri pe care au avut-o cu directoarea Serviciului Naţional de Informaţii, Tulsi Gabbard, a relatat New York Times luni.

SUA vor organiza alegeri de la mijloc de mandat în noiembrie, care vor determina controlul asupra Congresului pentru următorii doi ani. Conform Constituţiei SUA, statele şi jurisdicţiile locale organizează alegerile.



