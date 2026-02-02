Turist român rănit la Roma, după ce un copac s-a prăbușit în zona Forurilor Imperiale

Adolescenta în vârstă de 17 ani, din nordul Italiei, este internată în spital, unde a fost adusă cu cod galben. Alți doi bărbați au fost, de asemenea, răniți: un turist român și unul bengalez. "Tatăl meu a fost rănit la abdomen de o creangă ascuțită", Roma.corriere.it.

Protejată în camera de gardă a spitalului Santo Spirito, adolescenta rănită de pinul prăbușit la Forurile Imperiale a reușit să vorbească cu părinții săi prin apel video, folosind telefonul mobil.

Mamă, sunt bine. Mi-a căzut un copac peste mine", au fost cuvintele tinerei, asistată de medici încă din primele momente, după ce a fost transportată cu o ambulanță.

Un adevărat miracol, având în vedere diametrul trunchiului care s-a prăbușit ieri, în jurul orei 13:00, pe trotuarul de lângă zona arheologică, în apropiere de via San Pietro in Carcere. Tânăra, care locuiește într-o localitate din nordul Italiei, se afla la Roma în vacanță cu mai mulți prieteni, în timp ce părinții ei nu au putut ajunge imediat în capitală, dar ar putea face acest lucru astăzi.

Turist român de 42 de ani, rănit la abdomen

Din acest motiv, spitalul a instituit un perimetru de protecție în jurul minorei, care, deși nu se află în stare gravă, ar putea fi externată în următoarele ore. Aceasta a suferit câteva contuzii și zgârieturi. De asemenea, ar putea fi audiată în curând de polițiștii locali din cadrul Primului Grup Central, care investighează incidentul.

Potrivit explicațiilor oferite salvatorilor, copacul ar fi fost pe punctul de a o lovi în timp ce se plimba cu prietenii. Niciunul dintre aceștia nu a fost rănit, însă toți, împreună cu trecătorii, au intervenit pentru a o scoate pe fată de sub ramurile copacului. Din fericire, nu s-a lovit la cap, așa cum s-a întâmplat în cazul unui turist român în vârstă de 42 de ani.

"A fost aruncat câțiva metri după ce copacul a căzut", a povestit fiul acestuia la camera de gardă a spitalului San Giovanni, unde tatăl său a fost ținut sub observație.

"Nu este grav, dar este mai bine să rămână internat. Are și o rană la abdomen, probabil provocată de o creangă ascuțită", a mai explicat tânărul.