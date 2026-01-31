Pană de curent în Republica Moldova. Traficul din Chișinău, dat peste cap, după ce semafoarele s-au oprit - Galerie Foto

Mai multe regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv în Chișinăul, au rămas fără energia electrică. Deocamdată nu este clară cauza exactă pentru că autoritățile se contrazic.

Reprezentanții Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC) din Republica Moldova susține că deconectările ar fi cauzate de condițiile meteo nefavorabile. În același timp, ministrul Energiei, Dorin Jughietu, spune că situația a fost provocată de problemele grave în reţeaua electrică din Ucraina.

Potrivit presei de peste Prut, în dimineaţa acestei zile, a căzut tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcăneşti-MGRES, provocând astfel deconectarea avariată a sistemului electroenergetic.

Junghietu a dat asigurări că operatorul sistemului de transport a energiei electrice, Moldelectrica, lucrează la remedierea situaţiei, scrie Jurnal.md.

Traficul din Chișinău, dat peste cap, după ce semafoarele s-au oprit

Troleibuzele din Chișinău sunt blocate, iar circulația este sistată pe toate rutele, din cauza acestei pene masive de curent electric.

Traficul din Chișinău, dat peste cap, după ce semafoarele s-au oprit. Foto: Facebook Poliția Republicii Moldova

Potrivit Regiei Transport Electric din Chișinău, inclusiv unitățile cu mers autonom au fost trase pe dreapta. Polițiștii au emis un avertisment informându-i pe șoferi că semafoarele nu funcționează, iar asta îngreunează traficul și crește riscul de accidente.

Polițiștii, salvatorii și pompierii, carabinierii și polițiștii de frontieră acționează coordonat pentru menținerea siguranței publice, fluidizarea traficului și gestionarea situațiilor de urgență, inclusiv în zonele unde semafoarele sunt nefuncționale. Cetățenii sunt îndemnați să respecte indicațiile forțelor de ordine și să apeleze Serviciul 112, în caz de necesitate.

Imagine cu traficul din Chișinău. Foto: Facebook Poliția Republicii Moldova

"În urma deconectării energiei electrice, mai multe semafoare nu funcționeazǎ, respectiv, șoferii s-au pomenit cu dificultǎți în deplasare.

În suportul conducǎtorilor auto, în intersecțiile cu risc sporit au ieşit polițiștii, care asigură în continuare dirijarea circulației, fluidizarea traficului rutier și sprijinul necesar pietonilor și șoferilor.

Imagine cu traficul din Chișinău. Foto: Facebook Poliția Republicii Moldova

Măsurile întreprinse au ca scop protejarea comunității și prevenirea oricăror riscuri pentru cetățeni. Facem apel la calm, responsabilitate și cooperare — respectarea indicațiilor polițiștilor din teren contribuie direct la securitatea comunității, a transmis Poliția Republicii Moldova pe pagina de Facebook.

Imagine cu traficul din Chișinău. Foto: Facebook Poliția Republicii Moldova

Primarul Chișinăului îi îndeamnă pe cetățeni la calm

Ion Ceban, primarul Chișinăului, îi îndeamnă pe ceatățeni la calm. Potrivit lui, spitalele municipale au fost conectate la generatoare.

"Primăria Chișinău și toate serviciile municipale lucrează de la prima oră și continuă să intervină prompt în toate domeniile de activitate ale orașului, în condițiile în care cea mai mare parte a orașului a rămas fără energie electrică. Chemăm cetățenii la calm, să fie prudenți și să evite ieșirile în această perioadă", a scris acesta pe contul său de Facebook.

"La spitalele municipale sunt conectate generatoarele, dar acestea au ore-limită cât pot fi conectate și nu pot funcționa non-stop, iar problema nu este combustibilul. La această oră se lucrează în condiții normale.

Acolo unde pe străzi nu circulă troleibuzele, vom completa cu autobuze. Rugăm cetățenii să fie atenți în trafic și la intersecțiile unde nu funcționează semafoarele. De mai bine de o oră, informațiile oficiale clare lipsesc. Acționăm în funcție de informațiile pe care le avem din surse", a scris Ceban într-o altă postare.

Ministerul Energiei îi sfătuiește pe moldoveni să consume mai puțin curent

Totodată, într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a instituției, Ministerul Energiei de la Chișinău îi îndeamnă pe moldoveni să consume mai puțin curent.

"În prezent, toate echipele de dispecerat ale Î.S. Moldelectrica, inclusiv Dispeceratul Național, activează în regim continuu și se află în legătură directă cu operatorii de transport din regiune și cu operatorii de distribuție, în vederea continuării procesului de realimentare completă a consumatorilor finali. Reconectarea energiei electrice se realizează treptat și controlat, cu respectarea parametrilor de funcționare ai sistemului, pentru a preveni apariția unor dezechilibre suplimentare și pentru a menține stabilitatea Sistemului Electroenergetic Național.

În acest context, facem apel către consumatori să consume cu responsabilitate energia electrică şi să evite consumul excesiv în perioada imediat următoare și să utilizeze rațional echipamentele electrice, astfel încât procesul de realimentare să poată fi finalizat în condiții de siguranță și stabilitate", transmite Ministerul Energiei de la Chișinău.