Criză pe Nistru. Moldova acuză Rusia și convoacă ambasadorul la Externe

Ambasadorul agreat al Federaţiei Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a fost convocat marţi dimineaţă la Ministerul de Externe moldovean, unde i-a fost înmânată o notă de protest în legătură cu atacul Rusiei din 7 martie a.c. asupra complexului hidroenergetic "Novodnestrovsk" din Ucraina, care a dus la o poluare de proporţii pe Nistru, relatează Radio Chişinău şi Deschide.md.

Scurgeri de produse petroliere în Nistru

"Republica Moldova condamnă ferm acest atac, care a provocat scurgeri de produse petroliere în râul Nistru, generând riscuri majore pentru mediul înconjurător şi securitatea alimentării cu apă a Republicii Moldova. Râul Nistru asigură apa pentru aproximativ 80% din populaţia ţării şi pentru 98% din municipiul Chişinău", transmite MAE moldovean.

Ministerul de Externe de la Chişinău subliniază că astfel de acţiuni cu impact transfrontalier major pun în pericol mediul, securitatea alimentării cu apă şi sănătatea cetăţenilor Republicii Moldova şi nu pot fi acceptate.

Ambasadorului agreat al Federaţiei Ruse i-au fost prezentate şi mostre de apă contaminată din Nistru, notează Deschide.md.

Autoritățile au instituit stare de alertă de mediu

Autorităţile Republicii Moldova au instituit stare de alertă de mediu în bazinul râului Nistru, după ce în apele acestuia au ajuns produse petroliere. Autorităţile ucrainene au anunţat că scurgerile au fost provocate de un atac rusesc asupra hidrocentralei Novodnestrovsk, situată lângă oraşul cu acelaşi nume din regiunea Cernăuţi.

Preşedintele R. Moldova, Maia Sandu, a declarat că Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru situaţia creată pe Nistru.