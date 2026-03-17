Criză pe Nistru. Moldova acuză Rusia și convoacă ambasadorul la Externe

Data actualizării: 12:17 17 Mar 2026 | Data publicării: 12:16 17 Mar 2026

Autor: Dana Mihai

Ambasadorul Rusiei în Republica Moldova a fost convocat la Ministerul de Externe, după poluarea Nistrului provocată de atacul asupra hidrocentralei Novodnestrovsk din Ucraina.

Ambasadorul agreat al Federaţiei Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a fost convocat marţi dimineaţă la Ministerul de Externe moldovean, unde i-a fost înmânată o notă de protest în legătură cu atacul Rusiei din 7 martie a.c. asupra complexului hidroenergetic "Novodnestrovsk" din Ucraina, care a dus la o poluare de proporţii pe Nistru, relatează Radio Chişinău şi Deschide.md.

Scurgeri de produse petroliere în Nistru

"Republica Moldova condamnă ferm acest atac, care a provocat scurgeri de produse petroliere în râul Nistru, generând riscuri majore pentru mediul înconjurător şi securitatea alimentării cu apă a Republicii Moldova. Râul Nistru asigură apa pentru aproximativ 80% din populaţia ţării şi pentru 98% din municipiul Chişinău", transmite MAE moldovean.

Citește și: Încă un lider din UE cere normalizarea relațiilor cu Rusia

Ministerul de Externe de la Chişinău subliniază că astfel de acţiuni cu impact transfrontalier major pun în pericol mediul, securitatea alimentării cu apă şi sănătatea cetăţenilor Republicii Moldova şi nu pot fi acceptate.

Ambasadorului agreat al Federaţiei Ruse i-au fost prezentate şi mostre de apă contaminată din Nistru, notează Deschide.md.

Autoritățile au instituit stare de alertă de mediu

Autorităţile Republicii Moldova au instituit stare de alertă de mediu în bazinul râului Nistru, după ce în apele acestuia au ajuns produse petroliere. Autorităţile ucrainene au anunţat că scurgerile au fost provocate de un atac rusesc asupra hidrocentralei Novodnestrovsk, situată lângă oraşul cu acelaşi nume din regiunea Cernăuţi.

Preşedintele R. Moldova, Maia Sandu, a declarat că Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru situaţia creată pe Nistru. 

Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
ANAT: Declarațiile și deciziile iresponsabile riscă să blocheze sezonul estival 2026 pe litoralul românesc
Publicat acum 2 minute
Creșterea atacurilor cu drone ucrainene pune întreaga Rusie în alertă
Publicat acum 5 minute
Noul lider suprem al Iranului respinge propunerile de încetare a focului. Când va fi momentul potrivit pentru pace
Publicat acum 29 minute
Directorul Netflix: Europa riscă să piardă miliarde dacă va complica regulile pentru streaming
Publicat acum 42 minute
PSD, solicitare către Bolojan, în contextul creșterii prețurilor la carburanți
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 36 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 18: Israelul lovește în conducerea regimului iranian într-un atac din timpul nopții
Publicat acum 4 ore si 27 minute
„Nostradamusul chinez” susține că știe cum se va încheia războiul dintre Iran și SUA
Publicat acum 5 ore si 45 minute
Horoscop 17 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 55 minute
Care este cel mai sigur loc din casă în cazul unui atac nuclear
Publicat acum 6 ore si 4 minute
BANCUL ZILEI: Despre cupluri
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close