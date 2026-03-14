Ucraina a avariat două nave ruseşti în Marea Neagră
Data publicării: 19:18 14 Mar 2026

Ucraina a avariat două nave ruseşti în Marea Neagră
Autor: Doinița Manic

imagine cu o nava de razboi în ocean Cele două nave rusești au fost avariate de o dronă ucraineană. Foto: Unsplash

Ucraina spune că a avariat două nave ruseşti în Marea Neagră

Agenţia de informaţii militare a Ucrainei, HUR, a declarat sâmbătă că a atacat şi a avariat două nave folosite de armata rusă în Marea Neagră, informează Agerpres, citând dpa.

"Ferry-ul feroviar Slavianin a fost scos din uz, în timp ce Avantgarde a fost avariată", a scris HUR pe Telegram.

Potrivit ucrainenilor, ambele nave erau folosite în principal pentru a face curse între Rusia continentală şi Peninsula Crimeea, pe care Moscova a anexat-o ilegal în 2014. Ele făceau parte din reţeaua de logistică militară a Rusiei şi fuseseră folosite pentru a transporta arme, echipamente militare şi muniţie, conform HUR.

Cele două nave rusești au fost avariate de o dronă

Totodată, HUR a precizat că navele au fost vizate ca parte a unui atac asupra portului Kavkaz de la Marea Neagră. Infrastructura portului a fost de asemenea avariată în cadrul operaţiunii.

Imaginile publicate de HUR sugerează că atacul a fost efectuat de o dronă ucraineană.

Autorităţile ruse au recunoscut avarierea portului şi a unei nave mai devreme în timpul dimineţii de sâmbătă, dar nu au oferit detalii suplimentare.

