Ilie Bolojan: Voi construi o alternativă politică
Data actualizării: 16:38 30 Apr 2026 | Data publicării: 15:58 30 Apr 2026

Ilie Bolojan: Voi construi o alternativă politică
Autor: Anca Murgoci

Bolojan / agerpres Bolojan / agerpres

Ilie Bolojan a spus că dacă va pica Guvernul va încerca să construiască o alternativă politică.

Ilie Bolojan a zis că dacă va pica Guvernul, va construi o alternativă. Scopul este ca România modernă să știe că există o forță politică capabilă să creeze condiții pentru dezvoltare, a mai zis premierul.

În primul rând, premierul a afirmat că atât timp cât va fi ”președintele PNL, va fi un partid responsabil. Voi respecta decizia pe care o vor lua colegii”. 

Întrebat l „Ce veți face dacă moțiunea de cenzură va trece?”, Ilie Bolojan a răspuns, la Rock FM: 

„În primul rând, rămâne de văzut în zilele următoare ce se va întâmpla. În perioada următoare, vând în vedere experiența acumulată în acești ani, votul de încredere al cetățenilor din colegiile din județul Bihor și voturile pe care Partidul Național Liberal le-a obținut din țară, voi construi o alternativă, în așa fel încât România modernă să știe că există o forță politică care este în stare să creeze condiții pentru dezvoltare, guvernând onest, corect, realizând condiții bune pentru oameni și respectându-i pe cetățeni”. 

Cât despre o trădare a colegilor din PNL, afirmă: 

”Acum, la moţiunea de cenzură, fiecare parlamentar poate să voteze sau să nu voteze. Are această libertate. Şi eu am încredere în colegii din Partidul Naţional Liberal, pentru că toate poziţionările partidului din ultima perioadă au fost luate după discuţii interne în care au fost diferite păreri într-o formă de acţiune sau alta. Dar la final a fost un vot covârşitor, în aşa fel încât, pe de o parte, să notificăm Partidul Social Democrat că o posibilă criză, acum o lună şi jumătate, nu aduce nimic României. Să facem un apel la un comportament responsabil, la respectarea înţelegerilor pe care le-am făcut atunci când am realizat această coaliţie. La respectarea programului de guvernare”. 

