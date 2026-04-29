Nicușor Dan: Trăim într-o lume în care contează mărimea / video
Data publicării: 12:14 29 Apr 2026

Nicușor Dan: Trăim într-o lume în care contează mărimea / video
Autor: Ioan-Radu Gava

nicusor dan la dubrovnik Foto: Agerpres

Nicușor Dan participă la Ințiativa celor Trei Mări, la Dubrovnik, în Croația, unde a vorbit despre conectarea economiilor țărilor componente.

În începutul conferinței de presă pe care a susținut-o la Inițiativa celor Trei Mări, președintele României a precizat că economiile statelor componente trebuie să fie conectate, deoarece „trăim într-o lume în care contează mărimea“.

„Bună ziua! Inițiativa celor Trei Mări! Ieri a fost partea politică, azi a fost partea economică. După cum v-am spus, acest format e important pentru că sunt țări, cele mai multe dintre ele foste comuniste, care au cumva aceeași dezvoltare, cumva aceleași aspirații în interiorul Uniunii Europene, pentru energie, pentru competitivitate, și e important să ne asociem în demersuri pentru a ne expune mai bine interesele.

Pe partea economică, așa cum am spus și ieri, e o mare oportunitate de a conecta economiile noastre, pentru că trăim într-o lume în care contează mărimea. Cine este mare, pe de o parte e mai eficient, iar pe de altă parte poate să aibă fonduri pentru inovare, iar inovarea în zilele de azi e extrem de importantă pentru dezvoltare“, a spus, miercuri, președintele Nicușor Dan.

nicusor dan
iniatitiva celor trei mari
