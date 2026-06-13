Bucharest PRIDE și Marșul pentru Normalitate ies în stradă în aceeași zi. Ce restricții de trafic se impun - foto AI

Marşul Bucharest PRIDE şi Marşul pentru normalitate vor avea loc sâmbătă, în Bucureşti.

Bucharest PRIDE 2026: Traseu prin centrul Capitalei și activități în Parcul Izvor

Ajuns anul acesta la a 21-a ediţie, Bucharest PRIDE se va desfăşura pe traseul Calea Victoriei - Piaţa Naţiunilor Unite - Parcul Izvor.

Parcul din apropierea Palatului Parlamentului devine şi anul acesta PRIDE Park. Pe scena din Parcul Izvor vor fi prezenţi artişti queer, iar pe pajiştea din parc vizitatorii vor putea participa la ateliere, expoziţii şi activităţi sportive.

Marşul pentru Normalitate are loc sub mesajul „Noi suntem majoritatea”

Şi Marşul pentru normalitate a ajuns, în 2026, la a 21-a ediţie, manifestarea fiind organizată în sprijinul valorilor familiei tradiţionale.

Mesajul ediţiei din acest an este "Noi suntem majoritatea", în contextul anului 2026 - Anul familiei.

Marşul pentru normalitate se va desfăşura pe traseul Piaţa Victoriei - Bd. Lascăr Catargiu - Piaţa Romană - Bd. Gheorghe Magheru - Bd. Nicolae Bălcescu - Piaţa Universităţii - Bd. I.C. Brătianu - Piaţa Unirii - Str. Halelor - Splaiul Independenţei - Dealul Mitropoliei.

Restricţii de trafic pentru cele două manifestaţii

Brigada Rutieră a anunţat restricţii de trafic în contextul celor două adunări publice, care vor avea loc după cum urmează:

*** între orele 11:30 - 13:00, cu deplasare pe banda I de circulaţie pe traseul Piaţa Victoriei, alveola centrală - bulevardul Lascăr Catargiu - Piaţa Romană - bulevardul Gheorghe Magheru - bulevardul Nicolae Bălcescu - Piaţa Universităţii - bulevardul I. C. Brătianu (pe trotuar în zona pasajului Unirii) - Piaţa Unirii - dreapta strada Halelor - stânga Splaiul Independenţei - punct final Dealul Mitropoliei (Marşul pentru Normalitate)

*** între orele 17:00 - 19:00, deplasare pe traseul Calea Victoriei (segmentul de drum cuprins între Piaţa Victoriei şi strada Gheorghe Manu) - Pod Naţiunile Unite - bulevardul Naţiunile Unite - traversare bulevardul Libertăţii - alveola Parc Izvor - punct final Parc Izvor (Bucharest PRIDE).

Pentru buna desfăşurare a evenimentului, începând cu ora 16:00, se va restricţiona traficul autovehiculelor pe Calea Victoriei, precum şi pe traseul menţionat şi străzile care acced în acesta, gradual, în funcţie de numărul participanţilor.

"Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului rutier şi de prevenire a accidentelor de circulaţie. De asemenea, solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudenţă, să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă, să nu oprească ori să staţioneze decât în locurile special amenajate şi să respecte semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţiştilor rutieri", arată sursa citată.