Două avioane de pasageri, la un pas de coliziune, pe pista unui mare aeroport - FOTO

Imagine cu rol ilustrativ: Agerpres

Două avioane de pasageri au fost la un pas de coliziune pe pista aeroportului din Sydney.

Incident grav pe pista aeroportului din Sydney. Două avioane de pasageri au fost la un pas de coliziune, duminică dimineaţa, 9 august, relatează Agerpres, citând AFP şi Xinhua. Incidentul s-a soldat cu rănirea unei persoane, iar autoritatea australiană de reglementare a siguranţei transporturilor a anunţat deschiderea unei anchete.

Cum s-a produs incidentul. De ce avioanele s-au aflat la un pas de coleziune

Potrivit Biroului australian pentru siguranţa transporturilor (ATSB), o aeronavă Airbus A320 aparţinând companiei low-cost Jetstar rula pe pistă pentru a decola într-o cursă internă când a fost nevoită să frâneze brusc pentru a evita un impunător Boeing 777 al Qatar Airways, care era tractat. Informaţiile preliminare ar sugera că totul s-a întâmplat după ce vehiculul care tracta aeronava Boeing nu a respectat instrucţiunile turnului de control.

O fotografie publicată de presa locală surprinde cele două aeronave pe platforma celui mai aglomerat aeroport din Australia, uriaşul Boeing părând a fi extrem de aproape de partea dreaptă a Airbusului.

Flight Attendant Injured After Pilots of Jetstar Plane Slam On Brakes to Avoid Qatar Airways Boeing 777 While Taxiing at Sydney Airport https://t.co/kKIYiCNupJ via @yourownkanoo pic.twitter.com/awlmq9vfAg — BoardingArea (@BoardingArea) August 9, 2026

Un membru al echipajului a fost rănit, iar avionul a suferit avarii

"Un membru al echipajului de pe A320 a fost rănit şi s-au constatat avarii la trenul de aterizare faţă al aeronavei B-777 şi la vehiculul de tractare" în urma frânării bruşte a ambelor aeronave, a precizat agenţia.

Compania Jetstar a precizat că angajatul rănit se deplasa prin cabină în momentul frânării şi că acesta a primit îngrijiri medicale din partea echipajului de pe ambulanţă.

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Incidentul a provocat zeci de întârzieri pe aeroportul din Sydney

Informaţiile preliminare sugerează că vehiculul care tracta aeronava Boeing nu a respectat instrucţiunile turnului de control, a declarat pentru AFP un oficial familiarizat cu ancheta, sub protecţia anonimatului.

Incidentul a provocat întârzieri pe aeroportul din Sydney.

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Incidentul nu este unul singular. Acum câteva săptămâni, două avioane de pasageri au fost pe punctul să se ciocnească deasupra Atlanticului

Incidentul de pe aeroportul din Sydney nu este unul singular. În data de 10 iulie, în toiul nopții, în largul Insulelor Canare, două avioane de pasageri - un Airbus de la compania Iberia și un Boeing de la Air Europa - s-au aflat pe același culoar aerian, la aceeași altitudine. Au fost la doar câteva secunde distanță de o catastrofă. Tragedia a fost evitată înainte ca controlorii de trafic aerian să poată interveni. Sistemul de siguranță a preluat controlul și a ordonat celor două aeronave să efectueze manevre opuse, evitând astfel impactul, potrivit Le Figaro.

Se pare că Airbusul A321XLR al companiei Iberia (zborul IB140), zbura de la Recife, Brazilia, la Madrid. Pe cealaltă parte se afla Boeingul 787-9 al companiei Air Europa (zborul UX57), care efectua ruta opusă, între Madrid și São Paulo. Ambele aeronave zburau la o altitudine de aproximativ 11.000 de metri, fiecare în direcții opuse. Pe măsură ce cele două aeronave s-au apropiat periculos de mult, sistemul lor de evitare a coliziunilor, numit TCAS (Sistem de evitare a coliziunilor în trafic), s-a activat automat. O alertă sonoră inițială, numită „Avertisment de trafic”, i-a avertizat pe piloți de prezența unei alte aeronave în apropiere. Câteva momente mai târziu, alerta s-a transformat într-un „Avertisment de rezoluție”, indicând o coliziune iminentă.

Airbus-ul Iberia a început imediat o coborâre de peste 152 de metri. În același timp, Boeing-ul Air Europa a început o urcare de puțin peste 121 de metri. Această reacție sincronizată a permis celor două aeronave să restabilească o distanță de siguranță. Odată ce pericolul a trecut, echipajele au primit mesajul „Clear of conflict”, indicând că își puteau relua rutele normale de zbor. Ambele zboruri au continuat apoi spre destinațiile lor fără alte incidente.

Un avion cu turiști europeni s-a prăbușit

Acesta au fost cazuri fericite, dar sunt și incidente aviatice care se sfârșesc fatal. Reamintim că la începutul lunii august un avion cu turiști europeni s-a prăbușit în Peru, în apropierea misterioaselor linii de la Nazca. Toate persoanele aflate la bord au murit. Important de menționat este că în acest caz a fost vorba despre un avion de mici dimensiuni.

Autoritățile locale din Nazca au confirmat că 11 turiști și doi piloți au murit când Cessna Grand Caravan s-a prăbușit în Pueblo Viejo, la aproximativ 6 km de orașul Nazca și la aproximativ 12 km de amplasamentul Liniilor Nazca. Pasagerii au fost identificați ca fiind șapte italieni, doi germani – despre care se crede că sunt un cuplu – și doi spanioli. Pilotul și copilotul - Americo Salazar Cuellar, respectiv Irenka Del Carpio - au murit și ei. Află AICI ce sunt misterioasele linii de la Nazca, aflate în apropiere de locul unde s-a produs tragedia.