NATO își întărește apărarea: România, Bulgaria și Spania semnează un acord pentru poliția aeriană

Avioane de luptă F-16. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

România, Bulgaria și Spania își consolidează cooperarea în cadrul NATO, după semnarea unui acord care permite desfășurarea de misiuni comune de poliție aeriană și întărirea apărării flancului estic.

Forţele aeriene din Bulgaria, România şi Spania au semnat un acord tehnic trilateral pentru desfăşurarea de operaţiuni transfrontaliere de poliţie aeriană în cadrul NATO, afirmă joi Ministerul bulgar al Apărării într-un comunicat, relatează agenţia EFE.

Conform anunţului, înţelegerea a fost încheiată în virtutea unui acord bilateral între România şi Bulgaria, semnat în 2021, care prevede posibilitatea ca avioane de vânătoare dintr-o ţară terţă, în acest caz Spania, să participe la operaţiuni de poliţie aeriană.

Desfăşurarea de misiuni comune de supraveghere

În cadrul Sistemului integrat de apărare aeriană şi antirachetă al NATO ((NATO Integrated Air and Missile Defence System - NATINAMDS), forţele aeriene spaniole vor efectua misiuni de patrulare aeriană atât în spaţiul aerian al României, unde sunt desfăşurate în prezent, iar dacă va fi necesar de asemenea în spaţiul aerian al Bulgariei, a explicat Ministerul Apărării de la Sofia.

Desfăşurarea de misiuni comune de supraveghere aeriană împreună cu alte state membre ale NATO face parte din mecanismele Alianţei menite să garanteze securitatea spaţiului aerian al ţărilor de pe flancul estic, în apropierea Ucrainei.

Această cooperare contribuie la consolidarea coordonării în materie de apărare aeriană şi antirachetă între aliaţi şi de asemenea la consolidarea capacităţilor de apărare colectivă, mai menţionează Ministerul bulgar al Apărării, conform Agerpres.

Schimbare majoră în misiunea NATO pe Flancul Estic. Spania trimite avioane de luptă în România

Încă de la începutul verii, Forțele Aeriene ale Italiei, Spaniei și Turciei au desfășurat avioane de luptă pentru a contribui la securitatea spațiului aerian al NATO de pe Flancul Estic, în cadrul misiunii NATO de apărare aeriană.

Această desfășurare marchează trecerea de la misiunea NATO de Poliție Aeriană (Air Policing) la un rol mai amplu de apărare aeriană, menit să ofere o abordare mai flexibilă în cadrul sistemului integrat de apărare antiaeriană și antirachetă (Integrated Air and Missile Defence – IAMD) al Alianței, în zona sa de responsabilitate.

Patru avioane Eurofighter Typhoon italiene au ajuns la baza Mihail Kogălniceanu

Patru aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene au aterizat atunci în Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, din judeţul Constanţa, pentru a întări securitatea spaţiului aerian al României.

„Patru aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene au aterizat miercuri, 3 iunie, în Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța.

Detașamentul, format din aproximativ 180 de militari (piloți și personal tehnic) și aeronave Eurofighter Typhoon, va executa, împreună cu militarii Forțelor Aeriene Române, misiuni de Poliție Aeriană Întărită (enhanced Air Policing) sub comandă NATO, în următoarele două luni.

Aceasta este cea de-a şaptea rotaţie în România a Forţelor Aeriene Italiene”, se arată într-un comunicat transmis de MApN.

Misiunile de Poliție Aeriană Întărită consolidează capacitatea de reacție și cooperarea dintre forțele aeriene aliate și cele române, potrivit MApN.

„Misiunile de Poliție Aeriană Întărită, desfășurate în comun cu partenerii NATO, începând cu anul 2014, contribuie la dezvoltarea capacităţii de reacţie şi descurajare, precum și la consolidarea interoperabilităţii între Forțele Aeriene Române și cele aliate”, a mai precizat MApN.

Turcia revine în statele baltice după 20 de ani

Turcia desfășoară pentru prima dată în acest nou cadru aproximativ 80 de militari și cinci avioane de luptă F-16 la baza aeriană Amari din Estonia. Ultima misiune a Forțelor Aeriene Turce în cadrul Baltic Air Policing a avut loc în urmă cu 20 de ani, când acestea au fost dislocate la baza aeriană Siauliai din Lituania.

Forțele Aeriene Turce vor prelua misiunea de la Forțele Aeriene Portugheze, care sunt dislocate în Estonia din martie anul acesta.

Italia înlocuiește Franța și România în Lituania

Forțele Aeriene Italiene vor desfășura patru avioane Eurofighter Typhoon și peste 100 de militari la baza aeriană Siauliai din Lituania pentru a contribui la securitatea spațiului aerian baltic.

Italia va prelua misiunea de la Forțele Aeriene și Spațiale Franceze, care au fost națiunea lider alături de Forțele Aeriene Române în Lituania din martie 2026.

Spania trimite avioane F-18 și elicoptere în România

Dispozitivul va include și un avion cisternă A400M pentru realimentare în aer, trei elicoptere NH-90, care vor fi desfășurate în faza finală a misiunii și vor avea atribuții de combatere a sistemelor aeriene fără pilot (Counter-Unmanned Aerial Systems – C-UAS).

Baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța, este una din principalele baze militare ale Armatei Române și una dintre cele mai mari și active facilități militare ale NATO pe flancul estic al Alianței. Baza de la Kogălniceanu este și locul unde există și cea mai mare prezență militară americană pe teritoriul țării noastre, conform unui comunicat NATO.

Potrivit NATO, această desfășurare demonstrează angajamentul constant al Spaniei pentru protejarea Flancului Estic.

„Scopul nostru este clar: să contribuim la descurajarea Alianței, să protejăm spațiul aerian al NATO și să consolidăm postura Alianței pe flancul estic”, a declarat locotenent-colonelul Alberto Calvo, comandantul detașamentului spaniol.

Acesta a adăugat: „Spania vine în această misiune ca un aliat angajat, de încredere și capabil. Înțelegem că apărarea colectivă nu este un principiu abstract, ci o responsabilitate zilnică ce presupune prezență, disponibilitate și credibilitate”.

O nouă etapă pentru apărarea aeriană a NATO

După activarea, în septembrie anul trecut, a activității de vigilență sporită Eastern Sentry (eVA EASN), misiunea NATO de apărare aeriană continuă să consolideze sistemul integrat de apărare antiaeriană și antirachetă al Alianței pentru a răspunde amenințărilor actuale și viitoare.

Dacă misiunea de Poliție Aeriană era orientată în principal către interceptarea aeronavelor cu pilot și fără pilot, noul cadru de apărare aeriană protejează teritoriul NATO împotriva întregii game de amenințări, inclusiv aeronave cu pilot și fără pilot, rachete de croazieră și rachete balistice. Acest sistem oferă NATO o flexibilitate mai mare pentru a răspunde schimbărilor din mediul de securitate.

Apărarea aeriană utilizează o abordare multistratificată, cu acoperire la 360 de grade, folosind capabilități din toate domeniile operaționale. Acestea includ aeronave aflate în serviciu de reacție rapidă (Quick Reaction Alert – QRA), sisteme navale și terestre de apărare antiaeriană și antirachetă (SBAMD), precum și sisteme de combatere a aeronavelor fără pilot (C-UAS).

De ce sunt doborâte abia acum dronele care intră în România? Tudor Păcuraru: A început să funcționeze tot lanțul de comandă NATO

În baza unei analize de specialitate, făcută pentru DC News de col. SRI (r) Tudor Păcuraru, avem răspunsuri pentru lucrurile ciudate care ni se întâmplă. De ce acum doborâm aproape zilnic câte o dronă, deși până acum le lăsam să treacă? Acestea au fost doborâte cu avioane F-16 și cu rachete aer-aer. De mult timp dronele intră în spațiul aerian românesc, oamenii se întrebau de ce nu le doborâm și primeam diverse răspunsuri legate de tehnicități și lipsa unei legi. Ce s-a schimbat?

"Răspunsul este relativ simplu, să știți. NATO a început să ne ia în serios. Până acum nu ne-a luat. Pentru prima dată a început să funcționeze tot lanțul de comandă NATO. Lucrurile astea au început recent. Eu am observat ceva foarte interesant în urmă cu vreo 12 zile, când o serie de avioane de recunoaștere, radio-electronice și radare au început să apară deasupra părții sudice a Mării Negre. Atunci mi-am spus: 'se întâmplă ceva'. Au început atacurile și sondajele la adresa României. Ce înseamnă sondajele? Sunt niște teste la adresa României. Practic, sub acoperirea atacurilor la porturile dunărene ale Ucrainei, Federația Rusă tatonează pentru a vedea care este sistemul de comunicație între Brăila și Republica Moldova, respectiv care sunt căile de comunicație care trec înspre Dobrogea, pe la Cernavodă, și înspre Moldova.E un triunghi bine cunoscut în istorie ca fiind Focșani-Nămoloasa-Brăila, un fel de călcâi al lui Ahile.

Acest loc poate să fie foarte bine apărat dar, în același timp, în contextul actual este o gâtuire a căilor de comunicație care vin din Alexandropolis, dinspre Grecia, prin Bulgaria, prin România, înspre Republica Moldova și Ucraina. E o gâtuire care poate să fie ținută sub control de o putere ostilă", a explicat acesta.

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