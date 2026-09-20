Donald Trump amenință Iranul: "Voi decide dacă și când voi face să explodeze întreaga națiune. Mai bine să se poarte frumos"

Donald Trump, președintele SUA Foto: Agerpres

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că se află într-o „fază decizională” în ceea ce privește conflictul dintre SUA și Iran și a avertizat că în perioada următoare ar putea avea loc „lucruri foarte importante”. Declarațiile au fost făcute pentru Fox News,

Trump a transmis un mesaj extrem de dur la adresa Teheranului și a spus că analizează inclusiv posibilitatea unei noi escaladări militare.

„Întrebarea mea este: dacă și când voi face să explodeze întreaga națiune. Mai bine să se poarte frumos”, a declarat Trump pentru Fox News.

În același timp, președintele american a afirmat că este „deschis” unei întâlniri cu omologul său iranian, Masoud Pezeshkian. Teheranul a transmis între timp o serie de solicitări pentru încheierea conflictului, iar Trump urmează să decidă dacă acestea pot constitui baza unor negocieri.

Trump și-a schimbat programul și a revenit la Casa Albă

Donald Trump și-a întrerupt șederea la Camp David și a revenit la Casa Albă mai devreme decât era prevăzut. Potrivit jurnaliștilor care fac parte din grupul de presă care îl însoțește pe președintele american, Trump a ajuns la Washington în jurul orei 2:00, ora României.

Schimbarea programului are loc într-un moment în care situația din Orientul Mijlociu s-a tensionat suplimentar. Coaliția condusă de Arabia Saudită care luptă împotriva rebelilor Houthi din Yemen a anunțat că gruparea susținută de Iran a lansat un atac cu rachetă balistică asupra Riadului.

Incidentul a avut loc în contextul unui incendiu produs în apropierea aeroportului internațional din capitala saudită. Statele Unite au emis avertismente de securitate pentru cetățenii americani aflați în regiune, invocând posibilitatea unei „escaladări imprevizibile”.

Departamentul de Stat american a avertizat că situația militară „are potențialul de a se intensifica rapid” și le-a recomandat americanilor aflați în afara Orientului Mijlociu să își reconsidere serios călătoriile către și dinspre regiune.

Trump anunță și o nouă „Forță pentru Inteligența Artificială”

În aceeași perioadă, Donald Trump a anunțat pe platforma Truth Social că Statele Unite pregătesc crearea unei structuri dedicate inteligenței artificiale, pe care a comparat-o cu Forța Spațială înființată în timpul primului său mandat.

„Creez Forța pentru Inteligența Artificială, exact așa cum am făcut cu Forța Spațială, care a avut un succes enorm în timpul primului meu mandat”, a transmis Trump.

Președintele american a precizat că noua structură nu va avea rolul de a limita dezvoltarea industriei AI, ci de a sprijini extinderea acesteia și, în același timp, de a interveni împotriva activităților ilegale.

Trump a afirmat că persoana care va conduce noua structură va fi anunțată în curând și a lansat un apel către candidații pe care îi consideră foarte bine pregătiți.

„Doar candidații cu un IQ ridicat sunt rugați să aplice!”, a scris Trump.

Președintele SUA a descris inteligența artificială drept următoarea mare revoluție tehnologică, comparând impactul acesteia cu apariția internetului. El a estimat că industria ar putea ajunge să reprezinte până la 25% din PIB-ul Statelor Unite și a susținut că SUA se află înaintea Chinei și a celorlalte state în acest domeniu.

Printre cele mai controversate măsuri anunțate de Donald Trump în această săptămână a fost și interzicerea la Casa Albă a publicațiilor CNN, Politico și MSNOW.