Belarusul eliberează 25 de prizonieri în schimbul ridicării unor sancțiuni de către SUA. Urmează alte acțiuni de acest fel, spune emisarul american John Coale

Steagurile SUA/Belarus. Sursa foto: Pexels, colaj DCNews.

Belarusul a acceptat să elibereze 25 de prizonieri în cadrul unui acord intermediat de Statele Unite, în schimbul ridicării sancțiunilor americane impuse asupra a două companii belaruse. John Coale, emisarul special al președintelui Donald Trump pentru Belarus, a precizat, miercuri, că negocierile pentru eliberarea altor persoane vor continua.

John Coale, emisarul special al președintelui Donald Trump pentru Belarus, a declarat, miercuri, 16 septembrie, că autoritățile belaruse au acceptat să elibereze 25 de prizonieri în schimbul ridicării sancțiunilor americane împotriva a două companii din Belarus, potrivit APNews.

John Coale, emisarul special american, a făcut declarația la o zi după întâlnirea cu președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, care a cerut ridicarea sancțiunilor americane rămase împotriva țării sale.

25 de prizonieri, eliberați în schimbul ridicării sancțiunilor

„25 de prizonieri sunt liberi astăzi!”, a scris Coale pe X, adăugând că „angajamentul președintelui Trump față de diplomația directă produce rezultate”. El le-a mulțumit, de asemenea, lui Lukașenko și autorităților din Lituania, stat membru al Uniunii Europene și vecin al Belarusului, pentru sprijin.

„Vom continua să îmbunătățim relațiile dintre SUA și Belarus și lucrăm pentru a obține eliberarea altor persoane în viitorul foarte apropiat. Nu am terminat!”, a mai spus Coale.

Vorbind cu jurnaliștii la Minsk, Coale a declarat că, în cadrul a ceea ce a numit un „acord intermediar” și un „gest de bunăvoință”, Belarusul va elibera 25 de persoane, iar SUA vor ridica sancțiunile împotriva companiilor Lakokraska și Bellesbumprom.

El a adăugat că ulterior vor urma alte eliberări de prizonieri și ridicări de sancțiuni, după ce vor fi stabilite toate detaliile. Autoritățile belaruse nu au anunțat încă detalii despre eliberarea prizonierilor.

Relațiile dintre Minsk și Occident, marcate de sancțiuni

Lukașenko conduce Belarusul, de 9,5 milioane de locuitori, cu o mână de fier de peste trei decenii. Belarusul a fost sancționat în mod repetat de țările occidentale atât pentru reprimarea drepturilor omului, cât și pentru faptul că a permis Moscovei să-i folosească teritoriul pentru lansarea invaziei pe scară largă a Ucrainei în 2022.

De când Trump s-a întors la Casa Albă pentru al doilea mandat de președinte, Lukașenko a eliberat sute de prizonieri politici în cadrul unor acorduri mediate de SUA, care au dus și la ridicarea unor sancțiuni americane.

Lidera opoziției belaruse aflată în exil, Sviatlana Țihanouskaia, a salutat eliberarea prizonierilor, dar a subliniat că mulți alții rămân în detenție.

„Este un pas important, dar doar un pas”, a declarat Țihanouskaia pentru Associated Press. „Mulți prizonieri politici rămân în spatele gratiilor”, a mai spus ea.

Pentru Lukașenko, „oamenii sunt monede de schimb - ceva ce poate negocia și apoi înlocui cu noi ostatici”, a spus ea, adăugând că „trebuie să rupem acest cerc vicios al represiunii”.

Potrivit centrului pentru drepturile omului Viasna, în Belarus mai există 887 de prizonieri politici.

Țihanouskaia, care s-a întâlnit cu prizonierii eliberați în capitala Lituaniei, a spus că eliberarea lor nu ar trebui considerată un semn al unei schimbări politice în Belarus: „Reprimarea continuă”, a spus ea. „În cele din urmă, fiecare prizonier politic trebuie eliberat”, a reiterat aceasta.

Acorduri anterioare între SUA și Belarus

În cadrul unui acord din martie, intermediat de Washington, Lukașenko a ordonat eliberarea a 250 de prizonieri politici, iar SUA au acceptat să ridice sancțiunile împotriva a două bănci de stat din Belarus și a Ministerului Finanțelor al țării și să elimine principalii producători belaruși de potasă de pe o listă de sancțiuni.

Un alt acord, încheiat în aprilie, a dus la eliberarea jurnalistului de renume Andrzej Poczobut, într-un schimb cu Polonia care a permis eliberarea în total a 10 persoane.

Puterea lui Lukașenko a fost contestată după alegerile prezidențiale din 2020, când sute de mii de oameni au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva unui scrutin pe care l-au considerat fraudat. În urma represiunii care a urmat, zeci de mii de persoane au fost arestate. Personalități importante ale opoziției au fugit din țară sau au fost încarcerate.

Cinci ani după protestele de amploare, Lukașenko a câștigat anul trecut un al șaptelea mandat, într-un scrutin pe care opoziția l-a calificat drept o farsă.

Printre persoanele eliberate miercuri se numără managerii media Andrei Aliaksandrau și Liudmila Chekina, precum și jurnaliștii Dzmitry Navazhylau și Kiryl Pazniak.

Pavel Sapelka, avocat al centrului pentru drepturile omului Viasna, a declarat că autoritățile belaruse au confiscat pașapoartele unora dintre cei eliberați, ceea ce, în opinia sa, echivalează cu o „deportare forțată”.

„Regimul lui Lukașenko pur și simplu îi aruncă pe disidenți afară din țară, scăpând de vocile periculoase din interior”, a declarat Sapelka pentru AP.