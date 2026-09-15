Ruslan Kravcenko, procurorul general demisionar  al Ucrainei și soția acestuia au fugit din țară

Ruslan Kravcenko

Ruslan Kravcenko, procurorul general al Ucrainei și soția acestuia au fugit din țară, conform unor relatări din presa națională. Acesta este acuzat că a fost implicat într-o rețea de mită și fraudă.

PravdaUA citează surse judiciare care arată că Ruslan Kravcenko a plecat din Ucraina luni la ora 2:30 dimineața cu o mașină de serviciu. De asemenea, soția lui Kravcenko a plecat din Ucraina, de pe 12 septembrie, trecând în Republica Moldova la ora 1 dimineața, scrie Biziday.

Kyiv Independent, care citează tot surse, scrie că Kravcenko și-a semnat propriul ordin de deplasare și că documentul datat 13 septembrie arată că acesta ar urma să călătorească la Paris pentru discuții cu reprezentanții grupului PACE, format pentru susținerea Ucrainei, după izbucnirea războiului. Călătoria ar fi fost programată să înceapă pe 13 septembrie și să dureze cinci zile, potrivit jurnal.md.

Decizia lui Ruslan Kravcenko de de a fugi din Ucraina vine la câteva zile după ce acesta a depus o cerere de demisie din funcția de procuror general, în urma unei întâlniri cu Volodimir Zelenski.

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În jurul lui Ruslan Kravcenko a izbucnit un întreg scandal, după ce Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) a efectuat percheziții în biroul său, fiind acuzat că a primit bani pentru a proteja o rețea de callcenter-uri care păcăleau oamenii prin intermediul apelurilor telefonice și care au obținut astfel sume importante de bani. Potrivit anchetei, oficialul a creat gruparea la mijlocul anului 2025, recrutând procurori în exercițiu și asociați din afara Parchetului General.

Kravcenko a negat implicarea în acest caz și l-a acuzat pe șeful NABU că a falsificat documentele din care reiese că este vinovat. Potrivit Departamentului Central de Investigații Criminale, înainte de a fugi, Kravcenko a semnat o plângere împotriva directorului NABU și a înregistrat un filmuleț în care susține că directorul NABU și o persoană apropiată șefului SAPO au făcut o serie de infracțiuni. NABU a declarat că șeful instituției nu fusese acuzat oficial până pe 14 septembrie.

Volodimir Zelenski a cerut parlamentului să aprobe demisia procurorului general, iar Rada a programat acest lucru pentru marți, 15 septembrie.