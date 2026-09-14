UE vrea să limiteze accesul copiilor sub 15 ani la social media. Reguli noi pentru TikTok, Instagram și Facebook

Imagine cu copii care stau pe telefoane. Foto: Pixabay

Comisia Europeană pregătește noi reguli pentru limitarea accesului copiilor sub 15 ani la rețelele sociale.

Comisia Europeană urmează să propună noi măsuri pentru limitarea accesului copiilor la rețelele sociale și platformele de distribuire a conținutului video. Potrivit unor documente consultate de Politico și unei persoane familiarizate cu dosarul, noile reguli ar urma să stabilească vârsta de 15 ani ca prag pentru accesul independent la aceste servicii.

Executivul comunitar intenționează să prezinte joi proiectul "EU KIDS Act", care va introduce atât limite de vârstă, cât și obligații pentru platformele digitale să țină cont de siguranța utilizatorilor încă din etapa de dezvoltare a produselor.

Documentele analizate de Politico arată că Bruxelles-ul pregătește un model gradual de acces la rețelele sociale pentru copii sub 15 ani, în care implicarea părinților va avea un rol esențial.

Bruxelles-ul răspunde presiunilor pentru protejarea copiilor online

Inițiativa Comisiei Europene, condusă de Ursula von der Leyen, vine într-un moment în care impactul rețelelor sociale asupra minorilor a devenit o temă tot mai prezentă în dezbaterea europeană. Experți din domeniul sănătății, politicieni și părinți au atras atenția în repetate rânduri asupra efectelor pe care platforme precum TikTok și Instagram le pot avea asupra sănătății mintale a copiilor și a adolescenților.

La nivel european au existat, în ultimele luni, presiuni tot mai mari pentru adoptarea unor măsuri comune. Printre liderii care au cerut acțiuni în acest domeniu se numără președintele Franței, Emmanuel Macron.

În paralel, Austria, Danemarca, Franța, Grecia și Spania pregătesc sau pun deja în aplicare legislații naționale menite să limiteze accesul copiilor la anumite platforme online.

Ursula von der Leyen este așteptată să ofere mai multe informații despre această inițiativă în discursul privind "Starea Uniunii Europene", programat miercuri la Strasbourg, în fața Parlamentului European.

Olof Gil, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, a confirmat că proiectul legislativ va fi prezentat joi.

Ce servicii digitale vor intra sub incidența regulilor

Regulile pregătite de Comisie nu se vor limita la rețelele sociale. Propunerea ar urma să includă platformele social media (de socializare), jocurile online, chaboți și asistenți virtuali bazați pe AI.

Instrumentele utilizate în scop educațional ar urma să fie exceptate de la aceste restricții. În același timp, proiectul prevede măsuri de educare și informare destinate copiilor, părinților și tutorilor, potrivit documentelor consultate de Politico.

Inițiativa vine și după recomandările formulate la începutul acestui an de un grup de specialiști în sănătate și tehnologie convocat de Ursula von der Leyen. Experții au susținut măsuri pentru limitarea accesului la categoria "social media+", în care sunt incluse și servicii precum asistenții virtuali bazați pe inteligență artificială.

Forma finală a proiectului nu este însă definitivă. Documentul poate fi modificat până la prezentarea oficială de joi, iar ulterior propunerea va trebui negociată atât cu statele membre, cât și cu Parlamentul European.

Accesul copiilor va fi diferențiat în funcție de vârstă

Proiectul nu prevede o interdicție generală pentru toți copiii sub 15 ani. În schimb, Comisia propune ca accesul la diferite tipuri de conturi să fie stabilit în funcție de vârsta utilizatorului.

Rețelele sociale și platformele de distribuire a videoclipurilor sunt încadrate în categoria serviciilor considerate cu risc ridicat, potrivit documentelor consultate de Politico.

Pentru copiii cu vârsta sub 13 ani, accesul ar urma să fie posibil prin conturi create de părinți și aflate sub controlul acestora. Acestea ar trebui să funcționeze prin servicii care respectă standarde stricte de siguranță.

În cazul copiilor cu vârste între 13 și 15 ani, sunt propuse conturi de tip introductiv. Acestea ar include limitări privind contactul cu persoane necunoscute și timpul petrecut în fața ecranelor, precum și instrumente prin care părinții să poată controla utilizarea platformelor.

După împlinirea vârstei de 15 ani, adolescenții ar putea să își creeze și să își gestioneze propriile conturi.

Platformele ar putea fi obligate să verifice vârsta utilizatorilor

Pentru aplicarea noilor reguli, Comisia Europeană propune folosirea unor tehnologii de verificare a vârstei pe rețelele sociale și platformele de partajare video.

Proiectul include și un sistem de monitorizare și sancționare inspirat din mecanismele existente în Legea privind serviciile digitale (Digital Services Act) și Legea privind inteligența artificială (AI Act).

Companiile ar urma inclusiv să suporte costurile supravegherii prin taxe specifice. În modelul european actual, Comisia monitorizează furnizorii și serviciile considerate cu cel mai ridicat nivel de risc, în timp ce autoritățile naționale se ocupă de supravegherea operatorilor mai mici.

Comisia Europeană a refuzat să comenteze noile reguli înainte de prezentarea oficială a propunerii, notează Politico.

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