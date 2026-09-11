Medvedev: „Lituania ar dispărea de pe harta lumii” dacă Rusia ar riposta

Dmitri Medvedev/ Agerpres

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a avertizat vineri că Lituania ar putea fi ștearsă de pe harta lumii dacă intră într-o confruntare militară cu Rusia.

Dmitri Medvedev a evidențiat că NATO nu ar apăra Lituania dacă Federația Rusă ar riposta la desfășurarea de arme nucleare de către aceasta, menționând că invocarea Articolului 5 al NATO ar duce la o „catastrofă globală”. „Nu sunt proști”, a adăugat el.

Medvedev: „Lituania va dispărea de pe harta lumii”

„După cum înțeleg eu, Lituania a vorbit despre posibilitatea de a deschide ușa pentru amplasarea oricărui tip de armă, inclusiv a armelor nucleare. Dacă, Dumnezeu să ne ferească, se întâmplă ceva de genul acesta și trebuie să reacționăm la acțiunile lor, nimeni nu va interveni în locul lor.

Celebrul Articol 5 al Tratatului Atlanticului de Nord nu va fi aplicat. Toată lumea recunoaște acest lucru, pentru că, dacă ar fi aplicat, ar fi o catastrofă globală, planetară. Lituania va dispărea de pe harta lumii”, a spus Medvedev, potrivit Azernews.

Cine este Dmitri Medvedev

Dmitri Medvedev este fost președinte al Federației Ruse (2008–2012) și fost prim-ministru (2012–2020). În momentul de față, Medvedev deține funcțiile de vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse și de președinte al partidului de guvernământ Rusia Unită.

Totodată, Medvedev este unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Vladimir Putin. De menționat că, de la declanșarea războiului din Ucraina, Dmitri Medvedev a transmis mai multe mesaje violente, iar folosirea armelor nucleare a fost un mesaj des întâlnit.

Amintim că la finalul lunii august Putin și Medvedev au promis victoria Rusiei contra Ucrainei.