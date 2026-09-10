Atac rusesc asupra unui mall din Ucraina: Morți și zeci de răniți pe străzi pline de oameni / FOTO: capturi video X @MaxOsint Intel

Un nou atac sângeros a lovit joi estul Ucrainei. Armata rusă a bombardat un centru comercial din inima orașului Pavlograd, iar bilanțul este dramatic: cel puțin patru oameni și-au pierdut viața, iar alți 60 au ajuns la spital cu răni grave. Tragedia s-a produs la o oră de vârf, când zona era plină de civili ieșiți la cumpărături.

Loviturile au căzut fără avertisment peste clădirea plină de oameni. Ministrul ucrainean de Interne a descris pe scurt momentul de teroare pe canalul său de Telegram:

„În urmă cu circa o oră, ruşii au atacat un centru comercial din centrul oraşului Pavlograd. În plină zi, într-un moment în care străzile erau aglomerate”, a declarat ministrul de interne ucrainean, Ivan Vîghivski, pe Telegram, notează Agerpres.

Primele estimări oferite de procurori și de guvernatorul Oleksandr Ganja indicau inițial trei persoane decedate și 34 de răniți, dar numărul victimelor a crescut rapid. Unda de șoc a spulberat vitrinele magazinelor din jur și a distrus zeci de mașini parcate pe bulevard.

Răspuns peste graniță: Drone ucrainene în regiunea Belgorod

Frontul rămâne activ și de cealaltă parte a hotarului. În Rusia, o dronă ucraineană a lovit localitatea Novi Oskol, aflată aproape de graniță, în regiunea Belgorod. Echipele de salvare ruse au confirmat moartea unui localnic și rănirea altor șase persoane.

De luni bune, cele două tabere au intrat într-o spirală periculoasă a loviturilor la mare distanță. Țintele nu mai sunt doar militare: rachetele și dronele cad peste rafinării, depozite de combustibil, fabrici, dane portuare și cargouri, iar nota de plată o achită aproape de fiecare dată populația civilă.

Speranțe timide de pace: Zelenski vorbește despre discuții în septembrie

Dincolo de exploziile de pe front, apar primele semnale despre posibile tatonări diplomatice. Într-un interviu acordat publicației Axios, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a arătat că Moscova ar fi transmis mesaje către Washington pentru un armistițiu parțial pe perioada sezonului rece. O astfel de înțelegere ar putea îngheța atacurile aeriene asupra infrastructurii critice de ambele părți.

Zelenski a menționat că mizează pe revenirea la masa dialogului într-un format trilateral, Ucraina, SUA și Rusia, chiar în cursul acestei luni, cu scopul de a opri definitiv conflictul armat.

De la Moscova, semnalul rămâne precaut. Reprezentanții Kremlinului au lăsat ușa deschisă, dar evită angajamentele ferme și transmit că „nu exclud” astfel de întâlniri în trei, deși este „încă prea devreme pentru a discuta un loc şi date exacte”.